Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün katıldığı Samsun İş Dünyası Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu. Enflasyon hakkında da net mesajlar veren Bakan Nebati, sorunun en kısa süre içerisinde düzeltileceğini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün katıldığı Samsun İş Dünyası Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu. Enflasyon hakkında da net mesajlar veren Bakan Nebati, sorunun en kısa süre içerisinde düzeltileceğini belirtti. Enflasyonun üstesinden gelineceğinin altını çizen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Samsun'da düzenlenen iş dinyası buluşmasında bazı önemli açıklamalarda bulundu.

"Kur Stabil Hale Geldi"

Bakan Nureddin Nebati yaptığı açıklamalarla birlikte, Türk Lirasının değer kazanarak eski haline döneceğini ve hayat pahalılığının da sona ermesi için sürekli olarak çalışma gösterdiklerini belirtti. Bakan Nebati Samsun iş dünyası buluşmasına yaptığı açıklamada; "Her türlü sorun alanları üzerinden, paydaşlarımızla nasıl üstesinden geleceğiz diye emek sarf ediyoruz. 20 Aralık öncesinde yine aynı akıllılar çıkmıştı. Makro ekonomik göstergeler kurun bu noktalara gitmesini doğru bulmuyor. Vatandaşlarımız bunlara kulak vermeyin dedim. Diyenler zarar gördü. Diyenler kimdi aynı güruh. Kur stabil hale geldi, kontrolümüz altında. Tam bu ülkenin beklediği, öngörülebilir bir durumdayız. Çözüldü mü bu iş, çözüldü. Sorun ne? Enflasyon. 2018'den beri Döviz kurunun oynak olması, yükselmesi enflasyonla birleşince enflasyonun artmasına sebep oldu. Bizi üzüyor mu? Üzüyor, sorun alanı olarak görüyoruz. Bildiğimiz bir şey var. Samsun'daki özgüven ruhu bizim ruhumuzdur. Bizim özgüvenimiz yüksek. Ne yaptığımızı biliyoruz, bu işin üstesinden de geleceğiz. Sosyal medyayla yaygara yapanlara enflasyonla ilgili konuşacaksınız. Toplum anlamında zarar görecek kim varsa bunlara zarar vermeden yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullanarak kur hareketliliğinin azaltıldığı belirtti.

Açıklamalarına devam ederken diğer ülkelerdeki enflasyon oranlarının daha yüksek seviyelerde olduğunu belirten Bakan Nebati, ülkenin ihracat değerlerini söyleyerek işsizlik oranından bahsetti. Yaptığı açıklamada Rusya-Ukrayna mücadelesinin sonuçlarına ve Türkiye'nin bu savaştaki önemli konumuna değinerek "Dünyanın tamamının neredeyse etkilendiği hemen Karadeniz'in kuzeyindeki bu sorunun üstesinden gelecek kim? Diplomasi önderliği yapan, Rusya ve Ukrayna arasında her türlü uzlaşmanın sağlanması için Türkiye. Sayın Cumhurbaşkanımız, Recep Tayyip Erdoğan. Bu bir liderliktir. Neyin liderliğidir. Dünyaya güçlü olmanın, sorunların üstesinden gelmenin, insancıl ve adaletli bir şekilde bakmanın tezahürüdür. Cumhurbaşkanımızın Türkiye'nin olmadığı bu problemlerle kim nasıl hareket edecekti. ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yaptığı açıklamalarla birlikte enflasyon sorununun ortadan kaldıracak kişilerin yine kendi vatandaşlarının olduğunu belirtti. Borsa İstanbul'un rekor kırdğını belirten Bakan Nebati, turizm de bu yıl gelirlerin daha da fazla artacağını belirtti.