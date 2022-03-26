Mart ayının son dönemlerine gelinmesi rağmen halen havaların ısınmaması üzerine vatandaşlar havaların ne zaman ısınacağını araştırmaya başladı. Çok beklenen o haber meteoroloji tarafından verildi. İşte havaların ısınmaya başlayacağı o tarih haberimizin devamında yer alıyor.

Mart ayının son dönemlerine gelinmesi rağmen halen havaların ısınmaması üzerine vatandaşlar havaların ne zaman ısınacağını araştırmaya başladı. Çok beklenen o haber meteoroloji tarafından verildi. İşte havaların ısınmaya başlayacağı o tarih haberimizin devamında yer alıyor.

Soğuk hava dalgasının ülkemizi etkisi altına almaya başlaması ile birlikte bu sene Türkiye'nin 81 ilinde havalar soğudu. Soğuk havadan sıkılan vatandaşlar ise meteoroloji tarafından bahar müjdesini beklemeye başladı. Haftalardır beklenen haber ise geliyor. Meteoroloji havaların ısınacağı tarihi açıkladı. İşte detaylar..

METEOROLOJİ AÇIKLADI! HAVALAR ISINIYOR..

Türkiye'nin 81 ilinde bu sene soğuk havaların etkisini göstermeye başlaması ile birlikte vatandaşlar baharın ne zaman geleceğini merak ediyordu. Meteorolojiden gelen haber ile birlikte havaların önümüzdeki haftalarda düzeleceğini açıkladı. Meteoroloji uzmanı Abdullah Macit yaptığı açıklamalar ile sıcaklıkların 5 - 10 derece artacağını vatandaş ile paylaştı.

SOĞUK HAVA DALGASI GELECEK HAFTA İTİBARİ İLE BİTİYOR..

Abdullah Macit yaptığı açıklamalar ile birlikte hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta artacağını vatandaş ile paylaştı. Buna göre ise İstanbul'da hava sıcaklığının 19 derece, İzmir'de 22 derece ve Antalya'da 23 derece olması bekleniyor. İşte Abdullah Macit'in açıklamaları..

"Sıcaklıkların batı kesimlerden başlayarak mevsim normalleri civarına, çarşamba gününden itibaren de kuzeybatı kesimlerden başlayarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağını tahmin ediyoruz. Yurdun tamamında 5 ila 10 derece hava sıcaklıklarında artış olmasını bekliyoruz. Sıcaklıkların İstanbul'da hafta ortasında 19 dereceye kadar çıkmasını bekliyoruz. İzmir'de 20-22, Antalya'da 23, Ankara'da 20 derece civarına kadar yükselecek."

İSTANBUL 28 MART - 1 NİSAN HAVA DURUMU

İstanbul'da hava sıcaklıklarının gelecek haftalarda 5 - 10 derece birden artması bekleniyor. İşte tahmini hava durumu..

İZMİR 28 MART - 1 NİSAN HAVA DURUMU

İzmir'de hava sıcaklıklarının gelecek haftalarda 5 - 10 derece birden artması bekleniyor. İşte tahmini hava durumu..

ANTALYA 28 MART - 1 NİSAN HAVA DURUMU

Antalya'da hava sıcaklıklarının gelecek haftalarda 5 - 10 derece birden artması bekleniyor. İşte tahmini hava durumu..