Kamuda veya özel sektörde çalışan herkesi ilgilendiren yıpranma nedeniyle erken emeklilik hangi meslek gruplarını içeriyor? İşte o meslek grupları..

Kamuda veya özel sektörde çalışan herkesi ilgilendiren yıpranma nedeniyle erken emeklilik hangi meslek gruplarını içeriyor? İşte o meslek grupları.. Birçok meslek grubunda erken emekli olmanızı sağlayan haklar bulunmakta.

Özel sektör veya kamuda çalışmak fark etmeksizin bazı çalışma gruplarında yıpranma nedeniyle erken emeklilik fırsatı bulunuyor. Mesleğe göre değişkenlik gösterse de 45 ile 90 gün arasında erken emeklilik hakkı bulunmakta. Yıpranma diğer adıyla “Fiili hizmet süresi zammı” şu an için bazı meslek gruplarına tanınmakta. SGK’lı ve kamu kurumu çalışanları bu haktan yararlanarak erken emeklilik yapabilmesi sağlanabilmekte. Bu nedenle yıpratıcı ve ağır işlerde çalışan kişilere ilave prim sağlanmakta. İlave prim sayesinde işçilerin primleri daha hızlı sürede dolarak erken emeklilik hakları kazanabiliyorlar. Ayrıca bu iş gruplarında çalışmak sigortalılık süresinin de erken bitmesini sağlamakta.

Yıpratıcı ve ağır işlerde çalışan kişilere yılda sağlanan prim 180 gün kadar çıkabilmekte. Bu haklardan 45 iş grubu yararlanırken en fazla ek prim hakkı madencilere sunulmakta. Zor koşullarda çalışan maden işçilerine 6 ay ek prim verilebilmekte. Buna göre bir maden işçisi 360 gün çalıştığında fiili hizmet süresi zammı uygulanarak 540 gün çalışmış sayılarak işçilere hak sağlanmış oluyor.

Zor ve ağır şartlarda çalışan maden işçilerinin emeklilik yaşı 43’e kadar inebiliyor. Bu meslek grubu dışında ceza infaz kurumlarında çalışan bazı iş grupları yılda 90 günlük yıpranmadan yararlanabiliyor. Kurumdaki yıpranma sağlanan iş grupları ise; infaz ve koruma memuru, infaz ve koruma başmemuru, idare memuru, kurum müdürü unvanlı kadrolarda bulunanlar ve ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutuklularla irtibat içerisinde olan kişilerdir.

Yıpranma payı olan meslekler ve ek prim sayıları şu şekilde;

● Asit üretimi yapan yerlerde çalışanlar: 90 ile 180 gün arası

● Alüminyum fabrikalarında çalışanlar: 60 gün

● Madenlerin yer altında çalışanları: 180 gün

● Kurşun ve arsenik işlerinde çalışanlar: 60 - 90 gün

● Cam fabrika ve atölyelerinde çalışanlar: 60 gün

● Cıva üretimi işleri sanayinde çalışanlar: 90 gün

● Çimento fabrikalarında çalışanlar: 60 gün

● Kok fabrikalarıyla termik santrallerde çalışanlar: 60 gün

● Su altında veya su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işlerde çalışanlar: 60 gün

● Türk Silahlı Kuvvetleri’nde Subay, yedek subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaşlar ve sözleşmeli erbaş ve erler: 90 gün

● Emniyet ve MİT mensupları: 90 gün

● İtfaiye veya yangın söndürme işlerinde çalışanlar: 60 gün

● Basın Kartı Yönetmeliği’ne göre çalışan gazeteciler: 90 gün

● TRT’de Basın Kartı Yönetmeliği’ne göre çalışanlar: 90 gün

● Türkiye Büyük Millet Meclisi Yasama organı üyeleri ile dışarıdan atanan bakanlar: 90 gün fiili hizmet zammı alıyor.

● Radyoaktif, radyoiyonizan maddelerle veya bütün diğer korpüsküler emanasyon kaynakları yapılan işlerde çalışanlar: 90 gün.