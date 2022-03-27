Her anne bebeğinin sağlıklı şekilde dünyaya gelebilmesi için sürekli araştırma yapmaktadır. Hamilelik döneminde yenilmesi gereken önemli besinler nelerdir?

Her anne bebeğinin sağlıklı şekilde dünyaya gelebilmesi için sürekli araştırma yapmaktadır. Hamilelik döneminde yenilmesi gereken önemli besinler nelerdir? Anneler çocuklarının sağlıklı gelişmesi ve dünyaya gelebilmesi için sürekli vitaminli besinler yemektedir. Bu besinler bazen yararlı olabileceği gibi bazen ise bebeklerin sağlığını olumsuz şekilde etkileyebiliyor.

Hamileler ilk önce düzenli bir beslenme yaparak kendi sağlığını korumalıdır. Düzenli beslenmeyle birlikte vücut kendini sağlıklı şekilde devam ettirebilmektedir. Bu nedenle düzenli beslenmeye hamilelik döneminde çok fazla dikkat etmemiz gerekiyor.

Hamilelik Süresinde Dikkat Edilmesi Gereken Besinler

Hamilelik süresince bebeğin sağlığı annenin yediklerinden etkilenerek gelişmektedir. Yeterli ve düzenli şekilde beslenme yapmak bebeğinizin sorunsuz bir şekilde sağlığını korumasını sağlamaktadır. Bebeğin ihtiyaçları için beslenirken kötü alışkanlıklardan kendinizi korumanız gerekmektedir. Dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta ise hamilelik süresinde alınan süt ve süt ürünlerinin pastörize şekilde alınmasıdır. Doğal süt aldığınızı sanırken büyük bir yanılgıya düşebilirsiniz. Marketteki sütlerin pastörize edilerek satışa sunulduğunu biliyoruz. Köyden ve pazardan aldığımız sütler sizin ve bebeğinizin sağlığı için tehlike oluşturabilmektedir. Bunun nedeni köyden veya pazardan aldığımız sütleri kaynatmak bazen yeterli olamayabiliyor.

Gebelik döneminde diğer dikkat edilecek besinlerden biri ise sakatat ve karaciğer olmaktadır. Bunların hamilelik döneminde alınmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Bebeğinizin sağlığı açısından bu tür yiyeceklerden uzak durmanız gerekiyor. Dışarıda yediğimiz yiyeceklerin nasıl yapıldığını bilmediğimiz için sakatat gibi tehlikeli yiyeceklerden bebeğinizi korumalısınız. Yüksek miktarda A vitamini içeren hayvan iç organlarını tüketmek hamilelik döneminizde bebeğiniz için risk taşıyabilmektedir. Bu nedenle bu gibi besinleri hamilelik süreniz boyunca yemekten çekinmelisiniz.

Gebelik döneminde alkol ve sigara kullanımı bildiğimiz üzere çok büyük zararlı etkiler oluşturabilmektedir. Sigara kullanmadığınızda bile yanınızdaki kişilerin içmesiyle bu zarardan siz ve çocuğunuz da etkilenebilir. Hatta sürekli sigara içilen arabalarda ve ortamlarda sigara dumanı ortamın kendisine sinebilmektedir. Bu nedenle ortamların temiz hale getirilerek kullanılması önerilmektedir.