Halo video oyunundan esinlenilerek çekilen Halo dizisi 25 Mart 2022 itibariyle Paramount+ tarafından yayınlanmaya başlanmıştır. Dizi bilim kurgu, aksiyon ve macera türlerinden oluşuyor.

Halo video oyunundan esinlenilerek çekilen Halo dizisi 25 Mart 2022 itibariyle Paramount+ tarafından yayınlanmaya başlanmıştır. Dizi bilim kurgu, aksiyon ve macera türlerinden oluşuyor. 25 Mart 2022 tarihiyle gösterime giren Halo dizisi, hayranları tarafından ilgiyle karşılandı. Steven Kane ve Kyle Killen tarafından oluşturulan dizi xbox oyunundan uyarlanılarak yapılmıştır. Halo oyununun geçmişteki etkisinin çok büyük olmasıyla birlikte ilgiyle karşılanan dizi genel olarak beğenilmiş durumda.

Halo Dizi Konusu

Dizinin bölümleri bir saate yakın şekilde oluşturulmuştur. Açıklamaya göre dizinin yapılış maliyeti 90 milyon dolar. Dizinin asıl konusu oyunda olduğu gibi insanların Covenant adlı bir tür ile büyük ve destansı savaşı anlatılmakta. Halo aksiyon, macera ve bilim kurgu türlerinde geçerken bireysel hikaye anlatımına önem vermektedir. İnsanlık ile Covenant adlı uzaylı türün çatışmasını göreceğimiz dizide gelecek vizyonu ile derinden işlenilecek kişisel hikayelere yer verilmektedir. Halo oyunlarından alışık olduğunuz uzaylı temasını yansıtan dizinin izlemesi oldukça keyifli. Halo oyununu oynayıysanız aynı şekilde dizisini de izleyerek aynı keyfi alabilmeniz mümkün. Bir devam ve uyarlama dizisi olan Halo, keyifli ve sürükleyici hikayesiyle bizleri ekrana bağlıyor.

Halo Oyuncuları ve Karakterleri

Dizinin oyuncu kadrosunda Pablo Schreiber, Shabana Azmi, Natasha Culzac, Olive Gray, Yerin Ha, Bentley Kalu ve Kate Kennedy gibi büyük isimler yer almakta. Tüm isimleri ve karakterlerini sıralayacak olursak;

Pablo Schreiber – Master Chief Petty Officer John-117,

Shabana Azmi – Admiral Margaret Parangosky,

Natasha Culzac – Riz-028

Olive Gray – Miranda Keyes,

Yerin Ha – Kwan Ha Boo,

Bentley Kalu – Vannak-134

Kate Kennedy – Kai-125

Charlie Murphy – Makee,

Danny Sapani – Captain Jacob Keyes,

Jen Taylor – the voice of Cortana,

Bokeem Woodbine – Soren-066

Natascha McElhone – Dr. Catherine Elizabeth Halsey/Cortana