Kamu bankaları “önce eğitim” diyerek, anne ve babalara çocuğunun ya da çocuklarının eğitim masraflarını karşılayabilmeleri adına 100 bin TL’ye kadar nakit desteği sunacağını açıkladılar. İşte Halkbank ve Ziraat Bankası’nın yeni dönem eğitim kredisi hizmetlerine ilişkin ayrıntılar…

Kamu bankalarından Halkbank ve Ziraat Bankası, yeni dönemde gündelik hayat şartlarına yansıyan yüksek oranlı zamlardan ötürü çocuğunun ya da çocuklarının eğitim masraflarını karşılamakta güçlük çeken ebeveynler için eğitim kredisi hizmeti geliştirdiğini açıkladı.

Halkbank Eğitim Kredisi 2022

Geliştirdiği kampanyalar ile adından söz ettiren kamu bankalarından biri olan Halkbank, yeni dönemde kırtasiye ve diğer eğitim başlıklarına yansıyan yüksek oranlı zamlar sebebi ile çocuğunu ya da çocuklarını okutmakta zorluk çeken anne babalara, 100 bin TL’ye kadar nakdi destekte bulunacağını açıkladı. Banka, ilgili hizmetinin 50 bin TL’ye kadar olan kısmı için 36 ay, 50-100 bin TL aralığında olan kısmı için ise 24 ay vade fırsatı tanıdığını duyurdu.

Halkbank, eğitim kredisi hizmeti için aylık faiz oranını yüzde 1,63 olarak belirledi. İlgili hizmetten 50 bin TL tutarında destek almak isteyenlerin ödeyecekleri aylık taksit tutarı ise 1.947,81 TL olarak hesaplandı.

Ziraat Bankası Eğitim Kredisi 2022

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Türkiye’nin önde gelen kamu bankalarından biri olarak hizmet vermeye devam eden Ziraat Bankası, yeni dönem hizmetlerinin arasına eğitim kredisi hizmetini de ekleyerek hizmet kapsamını genişlettiğini duyurdu. Banka, gündelik hayata yansıyan zam oranları sebebi ile çocuğunun ya da çocuklarının eğitim masraflarını karşılamakta zorlanan anne babalara, eğitim kredisi hizmeti aracılığı ile destek olacağını bildirdi.

Ziraat Bankası tarafından geliştirilmiş olan eğitim kredisi hizmetinin üst limiti 100 bin TL olarak duyuruldu. İlgili hizmetten 50 bin TL’ye kadar destek almak isteyenler için azami vade sayısı 36 ay, 50 bin TL’den 100 bin TL’ye kadar destek almak isteyenler için azami vade sayısı 24 ay olarak belirlendi. Hizmet karşılığında uygulanacak olan faiz oranı ise yüzde 1,79 olarak açıklandı. Bu veriler ışığında 10 bin TL’lik destek almak isteyenlerin ödeyecekleri aylık taksit tutarı, 401,75 TL olarak hesaplandı.

Kamu Bankalarının Eğitim Kredi Hizmetlerine Nasıl Başvuru Yapılır?

Yeni dönemde çocuklarının eğitim masraflarını karşılamakta zorlanan ve bu sebeple de kamu bankalarının eğitim kredisi hizmetlerine başvuru yapmak isteyen anne babalar, bu isteklerini ilgili bankanın mobil uygulaması, internet bankacılı ya da banka şubeleri aracılığı ile gerçekleştirebilirler.