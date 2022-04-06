Halkbank ve KOSGEB güçlerini birleştirerek, iş hayatında var olmak isteyen kadın girişimcilere 225 bin TL’ye kadar nakit desteğinde bulunacaklarını duyurdu. İşte Halkbank ve KOSGEB’in yeni projesine ilişkin haberin ayrıntıları…

Ekonomi piyasalarında yaşanan olumsuz gelişmelerin, çeşitli siyasi faktörler ile birleşerek gündelik hayatı giderek daha da zor bir noktaya getirmesi, vatandaşların destek almadan işlerini sürdürmelerine ya da yeni bir işletme açmalarına izin vermemeye başladı. Bu noktada devreye giren kamu kurumları Halkbank ve KOSGEB, yeni dönemde işletmesini büyütmek ya da sıfırdan bir işletme açmak isteyen kadın girişimcilere nakit desteğinde bulunacağını açıkladılar.

Halkbank- KOSGEB Kadın Girişimci Kredisi Nedir?

Geliştirdiği kredi kampanyaları ile adından söz ettiren Halk Bankası, projeleri ve verdiği nakit destekler ile ülke içi istihdam alanının genişletilmesine katkıda bulunan KOSGEB ile iş birliği içerisine girerek, kadınların iş hayatlarında ki varlıklarını desteklemek amacı ile yeni bir hizmet geliştirdiklerini duyurdu.

İki kamu kurumunun iş birliğinden doğan Kadın Girişimci Destek Paketi hizmeti başvurulara açıldı. Bu hizmetten yararlanacak olan kadın girişimcilere, çeşitli şartları sağlamaları durumunda 225 bin TL’ye kadar sıfır faizli nakit desteğinin verileceği bildirildi.

Halkbank- KOSGEB Kadın Girişimci Kredisi Başvuru Şartları Nelerdir?

Halkbank ve KOSGEB iş birliği içerisinde geliştirilmiş olan Kadın Girişimci Destek Paketi’nden yararlanılabilmesi için bazı şartların sağlanması gerekmektedir. İki kamu kurumu, iş birlikleri sonucunda ortaya çıkan hizmetlerine başvuruda bulunmak isteyen kadın girişimciler için şu başvuru şartlarını belirlemiştir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

KOSGEB Girişimcilik Kursu programını başarı ile tamamlamış ve girişimcilik sertifikasını almış olmak

En az bir yıldır ustalık belgesine sahip olmak

30 yaşın altında olmak

Yeni bir işletme açıyor olmak ya da 6 yıldan daha az süredir hizmet veren bir işletmeye sahip olmak

Halkbank- KOSGEB Kadın Girişimci Kredisine Nasıl Başvuru Yapılır?

Halkbank’ın KOSGEB girişimcilik belgesine ve ustalık belgesine sahip olan 30 yaş altı kadın girişimciler için geliştirmiş olduğu Kadın Girişimci Destek Paketi hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşların, ilgili KOSGEB belgelerini tamamlayarak en yakın Halkbank şubelerine gitmeleri ve hizmet için başvuruda bulunmaları gerekmektedir.