Tek maaş ile ayın sonunu getirmeye çalışan emeklilere, Halk Bankası ve Denizbank’tan müjdeli haber geldi. İki banka, kendi bünyelerinde geliştirmiş oldukları ihtiyaç kredisi kampanyaları ile nakit desteğinde bulunacağını açıkladı. İşte Denizbank ve Halkbank’ın emekli kredisi hizmetlerine ilişkin ayrıntılar…

Yeni dönemde gelişen ekonomik koşullar, market reyonları başta olmak üzere diğer tüm hizmet alanlarına yüksek oranlı zamlar aracılığı ile yansıdı. Özellikle tek maaş ile geçinmekte zorlanan emeklileri direkt olarak etkileyen bu durum, bankaları harekete geçirdi. Nerede ise her gün yeni bir emekli kampanyasının duyurulduğu şu günlerde, son kampanya haberleri Denizbank ve Halk Bankası’ndan geldi. İki banka, kendi bünyelerinde geliştirmiş oldukları emekli ihtiyaç kredisi kampanyaları ile müşterilerinin yanında olduklarını ilan etti.

Denizbank Emekli İhtiyaç Kredisi Nedir?

Geliştirdiği kampanyalara bir yenisini daha eklediğini duyuran Denizbank, söz konusu yeni kampanyanın emekli müşterilerini kapsadığını bildirdi. Emekli maaşı hesabı Denizbank’ta olan ya da yeni dönemde emekli maaşı hesabını banka bünyesine taşıyan tüm müşteriler için geçerli olan bu kampanyanın detayları paylaşıldı.

Denizbank tarafından geliştirilmiş olan emekli ihtiyaç kredisi kampanyasının üst limiti, 55 bin TL olarak belirlendi. Banka azami vade sayısını 36 ay, aylık ortalama faiz oranını yüzde 2,60 olarak belirlediği hizmetinden 10 bin TL tutarında destek almak isteyen vatandaşlar için aylık taksit tutarını 466,28 TL olarak hesapladı.

Halkbank Emekli İhtiyaç Kredisi Nedir?

Kamu bankalarından biri olarak hizmet veren Halk Bankası, yeni dönemde hizmet kapsamını genişleterek emekli müşterilerine de kendileri için özel olarak geliştirilmiş olan ihtiyaç kredisi hizmetini sunacağını bildirdi.

Halk Bankası tarafından geliştirilmiş olan emekli ihtiyaç kredisi kampanyasının üst limiti, 100 bin TL olarak belirlendi. Banka azami vade sayısını 36 ay, aylık ortalama faiz oranını yüzde 1,55 olarak belirlediği hizmetinden 25 bin TL tutarında destek almak isteyen müşterileri için aylık taksit tutarını, 958,90 TL olarak hesapladı.

Bankaların Emekli İhtiyaç Kredisi Kampanyalarına Nasıl Başvurulur?

Denizbank ve Halk Bankası tarafından geliştirilmiş olan emekli ihtiyaç kredisi kampanyalarına, bankaların mobil uygulamaları, internet bankacılıkları ya da banka şubeleri aracılığı ile başvuru yapılabilmektedir.