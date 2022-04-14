Halkbank, yeni dönemde çeşitli faktörler çerçevesinde nakde sıkışan emekli vatandaşlara müjdeli haberi verdi. Banka iki ayrı ihtiyaç kredisi hizmetinin detaylarını paylaştı. İşte Halk Bankası’nın yeni dönem emekli ihtiyaç kredisi hizmetlerine ilişkin haberin ayrıntıları…

Emekli vatandaşların nakit dertlerine derman olmak ve bu sayede de kendi müşteri sayısını arttırmak isteyen Halk Bankası, maaş hesabını kendi bünyesine taşıyan ve hali hazırda banka müşterisi olan emekliler için iki ayrı ihtiyaç kredisi kampanyası geliştirmiş olduğunu duyurdu.

Halkbank Emekli Mini Kredi Kampanyası 2022

Kamu bankalarından biri olarak hizmet veren ve düzenlediği avantajlı kampanyalar sayesinde adından sıklık ile söz ettirmeyi başaran Halk Bankası, yeni dönemde düşük tutarlı nakit desteğine ihtiyaç duyan emekli müşterileri için Mini Emekli Kredisi kampanyası geliştirdiğini duyurdu.

Halkbank’ın resmi internet sitesinde yayınlanmış olan mini kredi kampanyasının üst limiti 5 bin TL, azami vade sayısı 36 ay ve aylık ortalama faiz oranı yüzde 1,58 olarak belirlendi. Bankanın ilgili hizmetinden üst limitten yararlanmak isteyen müşterilerin ödeyecekleri aylık taksit tutarı, 192,90 TL olarak hesaplandı.

Halkbank Mutlu Emekli Kredisi Kampanyası

Halkbank’ın emekli müşterileri için geliştirmiş olduğu bir diğer kredi kampanyası olan Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi’nin ayrıntıları da paylaşıldı. Banka tarafından yapılmış olan duyuruya göre söz konusu hizmetin üst limiti 100 bin TL, azami vade sayısı 36 ay ve aylık faiz oranı yüzde 1,57 olarak belirlendi.

Halkbank tarafından geliştirilmiş olan 100 bin TL limitli ihtiyaç kredisi hizmetinden 36 ay vade karşılığında 25 bin TL tutarında destek almak isteyen müşterilerin ödeyecekleri aylık taksit tutarı, 958,90 TL olarak hesaplandı.

Halkbank Emekli İhtiyaç Kredisi Başvurusu 2022

Halkbank tarafından geliştirilmiş olan Emekli Mini Kredi ve Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi hizmetlerinden herhangi birine başvuruda bulunmak isteyen emekli vatandaşların, öncelikle maaş hesaplarını banka bünyesine dahil etmeleri gerekmektedir. Maaş hesabını taşıyan yeni müşterileri, bankanın mobil uygulaması, internet bankacılığı kanalı ya da en yakın banka şubesi aracılığı ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilmektedirler.