Halkbank Paraf kart sahiplerinin kartlarına 1.000 TL yükleyecek! Halkbank’tan vatandaşı memnun eden kampanya duyuruldu! İşte ayrıntılar…

Türkiye’nin lider kamu bankalarından Halkbank, 1.000 TL’ye varan ParafPara fırsatı ile 12 ay boyunca harcama sözü veren müşterilerine özel ayrıcalıklar sunmaya devam ediyor. Son dönemde vatandaşların artan nakit ihtiyaçlarına karşı alternatif arayışları içinde olan ve banka kampanyalarını araştıran pek çok kişi ise Halkbank’tan gelen bu hamle sonrasında memnuniyetlerini dile getirdi. ‘’Söz sizden hediyesi Paraf’tan’’ sloganı ile sunulan kampanya kapsamında vatandaşların desteklemesi hedefleniyor. Kampanya detayları ise vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor.

Halkbank, Paraf ile müşterilerine birçok ayrıcalık sunmaya devam ediyor. Son dönemde artan ihtiyaçları için özellikle bu tür kampanyalara karşı vatandaşların ilgisinin de arttığı ifade ediliyor. 1.000 TL’ye varan ParafPara fırsatı için vatandaşların uygun kartlar ile gerekli şartları sağlamaları halinde kampanyaya katılmaları mümkündür.

Kartlara 1.000 TL Anında Yatırılmaya Başladı!

2022 yılında da müşterilerine güzel haberi veren Halkbank, harcama sözü veren Paraf sahiplerinin hesabına anında 1.000 TL ParafPara göndermeye devam ediyor. 12 ay boyunca aylık 2.500 TL harcamam sözü verenler 150 TL ParafPara, 5.000 TL harcama sözü verenler 300 TL, 7.500 TL harcama sözüne 500 TL ve 10.000 TL harcamam sözüne ise 1.000 TL ParafPara kazanma şansı sunulacak. SMS ile kolay başvuru seçeneklerine yer verilen kampanya kapsamında vatandaşların Paraf ile ayrıca birçok farklı ayrıcalıktan da yararlanmaları sağlanmaktadır.

Kampanya Başvurusu Nasıl Yapılacak?

Halkbank’ın Paraf sahiplerine göndereceği 1.000 TL’ye kadar ParafPara kampanyası kapsamında SMS ile katılım sağlanması mümkündür. Kampanyadan faydalanmak için alışveriş yapmadan önce anahtar kelime yazılarak bir boşluk bırakılması ve kartın son 6 hanesini de yazarak 3404’e kısa mesaj gönderilmesi yeterlidir.

150 TL ParafPara için 2500, 300 TL ParafPara için 5000, 500 TL ParafPara için 7500 ve 1.000 TL ParafPara için 10000 yazıp bir boşluk bırakarak, kartın son 6 hanesini ekledikten sonra 3404’e SMS gönderebilirsiniz. (Örnek SMS Metni: 2500 123456)