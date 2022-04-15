Nakde sıkışan emekli müşterilerine kredi hizmeti sunan Halk Bankası, yeni bir ihtiyaç kampanyası daha geliştirdiğini duyurdu. İşte Halk Bankası’nın yeni dönem emekli ihtiyaç kredisi hizmetine ilişkin ayrıntılar…

Yeni dönemde emekli müşteri sayısını arttırmak isteyen Halk Bankası, mevcut emekli kredisi hizmetine ek olarak bir kredi hizmeti daha geliştirdiğini duyurdu. Banka, yeni dönemde geliştirmiş olduğu ikinci emekli ihtiyaç kredisi kampanyasının detaylarını paylaştı.

Halk Bankası’ndan Emekli Mini Kredisi!

Türkiye’nin önde gelen kamu bankalarından biri olarak hizmet veren Halk Bankası, yeni dönemde emekli müşterileri için geliştirmiş olduğu Mutlu Emekli Kredisi hizmetine ek olarak bir kredi hizmeti daha sunacağını açıkladı.

Halk Bankası’nın resmi internet sitesinde yayınlanmış olan yeni emekli kredisi hizmeti, “Emekli Mini Kredi” olarak adlandırıldı ve banka ilgili hizmetinin üst limitini 5 bin TL olarak belirledi.

Halk Bankası Emekli Mini Kredisinin Örnek Hesaplama Tablosu

Halk Bankası tarafından geliştirilmiş olan Emekli Mini Kredisi hizmetinin ayrıntıları belli oldu. Banka ilgili hizmetinin tüm detaylarını resmi internet sitesi aracılığı ile paylaştı.

Halk Bankası’nın resmi internet sitesi içerisinde yer alan Emekli Mini Kredisi duyurusuna göre bankanın azami vade sayısını azami vade sayısı 36 ay, aylık faiz oranı ise yüzde 1,58 olarak belirlediği bilgisi kaydedildi. Söz konusu hizmeti karşılığında bir kereliğine mahsus olmak üzere 26,25 TL tutarında kredi tahsis ücreti alacağını bildiren Halk Bankası, hizmetten üst limitten yararlanılması durumunda ödenecek olan aylık taksit tutarını 192,90 TL olarak bildirdi.

Halk Bankası Emekli Mini Kredisi Başvurusu 2022

Halk Bankası tarafından geliştirilmiş olan 5 bin TL limitli Emekli Mini Kredisi kampanyasından yararlanmak isteyen emekli vatandaşların, maaşlarını bankadan alıyor olmaları gerekmektedir. Maaş hesabını bankaya taşıyan ya da hali hazırda bankanın emekli müşterilerinden biri olan vatandaşlar, ilgili kredi hizmetine başvuru yapılabilmektedir.

Hal Bankası tarafından geliştirilmiş olan Emekli Mini Kredisi hizmetine, bankanın mobil uygulaması, internet bankacılığı kanalı ya da banka şubeleri aracılığı ile başvuru yapılabilmektedir. Kredi başvurusu kısa süre içerisinde sonuçlanmakta ve başvurunun olumlu değerlendirilmesi durumunda ilgili nakit tutarı anında hesaplara aktarılmaktadır.