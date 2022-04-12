“Önce Halk Sonra Banka” sloganı ile yola çıkan Halk Bankası, yeni dönemde eczacılar için özel olarak bir ihtiyaç kredisi kampanyası geliştirdiğini duyurarak, vatandaşlara nakit desteğinde bulunacağını açıkladı. İşte Halk Bankası’nın eczacılar için özel olarak geliştirmiş olduğu ihtiyaç kredisi hizmetinin ayrıntıları…

Gündelik hayat şartlarının her meslekten vatandaşı zorlamaya başladığı şu günlerde, Türkiye’nin kamu bankalarından biri olan Halk Bankası’ndan müjdeli haber geldi. Kategorik kampanyaları ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran kamu bankası, yeni dönemde hem pandemi sebebi ile hem de ekonomi piyasalarında yaşanan olumsuz gelişmelerden ötürü desteğe ihtiyacı olan eczacılara nakit hizmeti sunacağını ilan etti.

Halk Bankası Eczacı İhtiyaç Kredisi 2022

Geliştirdiği hizmetlerin kapsamı ve avantajlı fırsatları sayesinde her geçen gün müşteri sayısını arttırmayı başaran Halk Bankası, yeni dönemde de hizmetlerine hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşların nakde olan sıkışıklıklarını bir nebze olsun rahatlatmak için ihtiyaç kredisi kampanyaları geliştiren banka, mevcut hizmetlerine bir yenisini daha eklediğini duyurdu. Halk Bankası tarafından yapılan duyuruya göre yeni dönemde çeşitli faktörler çerçevesinde nakde sıkışan eczacılara, onlar için özel olarak geliştirilmiş olan ihtiyaç kredisi hizmeti sunulacağı bilgisi kaydedildi.

Halkbank Eczacı İhtiyaç Kredisi Örnek Hesaplama Tablosu

Halk Bankası tarafından geliştirilmiş olan eczacı ihtiyaç kredisi hizmetinin ayrıntıları belli oldu. Banka, söz konusu hizmetinin azami vade sayısının 36 ay, aylık ortalama faiz oranının yüzde 1,71, kredinin üst limitinin ise 100 bin TL olduğunu bildirdi.

Halk Bankası tarafından geliştirilmiş olan eczacı ihtiyaç kredisi hizmetinden 10 bin TL tutarında nakit desteği almak isteyen eczacıların ödeyecekleri aylık taksit tutarı, 395,61 TL olarak hesaplandı. Banka, bir kereliğe mahsus olarak 52,50 TL kredi tahsis ücreti alacağını da bildirdi.

Halkbank Eczacı İhtiyaç Kredisi Başvurusu 2022

Halkbank tarafından geliştirilmiş olan eczacı ihtiyaç kredisinin avantajlarından yararlanmak isteyen vatandaşların, banka şubelerine bizzat giderek başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Bankanın başvuru evraklarını tamamlayan vatandaşların kredi talepleri, kısa süre içerisinde cevap bulmaktadır.