Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde emekli müşterilerinin yüzünü güldürmek isteyen Halk Bankası ve Denizbank, yeni dönemin avantajlı emekli ihtiyaç kredisi kampanyalarını ilan etti. İşte bankaların emekli ihtiyaç kredisi hizmetlerine ilişkin haberin ayrıntıları…

Zorlu ekonomik şartlara tek maaş ile mücadele etmeye çalışan emeklilerin, artan hayat pahalılığından sonra nakde olan ihtiyaçları arttı. Hem sabit giderlerini hem temel ihtiyaçlarını hem de diğer harcamalarını yapmaya çalışırken ezilen emekli vatandaşlara, Denizbank ve Halk Bankası’ndan müjdeli haber geldi. Biri kamu bankası, diğer özel banka olan iki banka, kendi bünyelerinde geliştirmiş oldukları emekli ihtiyaç kredisi hizmetlerinin ayrıntılarını paylaştı.

Denizbank Emekli İhtiyaç Kredisi 2022

Yeni dönemde gelişen olumsuz ekonomik şartlar çerçevesinde geçimini sağlamak konusunda zorlanan emekli vatandaşlara, Denizbank’tan bayram müjdesi geldi. Banka, emekli vatandaşlar için ihtiyaç kredisi kampanyası geliştirdiğini ve söz konusu kampanyanın üst limitinin 100 bin TL olduğunu bildirdi.

Denizbank’ın emekli vatandaşlar için geliştirmiş olduğu emekli ihtiyaç kredisi hizmetinin örnek hesaplama tablosu da yayınlandı. İlgili hizmetten 36 ay vade ve yüzde 2,60 faiz oranı karşılığında 10 bin TL tutarında nakit desteği almak isteyen vatandaşların ödeyecekleri aylık taksit tutarı, 466,28 TL olarak hesaplandı.

Halk Bankası Emekli İhtiyaç Kredisi 2022

Kamu bankalarından Halk Bankası’nın geliştirmiş olduğu emekli ihtiyaç kredisi hizmetinin üst limiti 100 bin TL olarak belirlendi. İlgili şartları sağlayan tüm emeklilerin başvurularına açık olan kampanyanın örnek hesaplama tablosu yayınlandı. Buna göre kampanyadan, 36 ay vade ve yüzde 1,55 faiz oranı karşılığında 25 bin TL tutarında nakit desteği almak isteyen vatandaşların ödeyecekleri aylık taksit tutarı 958,90 TL olarak hesaplandı.

Emekli İhtiyaç Kredisine Kimler, Nasıl Başvuru Yapabilir?

Denizbank ve Halk Bankası tarafından geliştirilmiş olan emekli ihtiyaç kredisi kampanyalarına, ilgili bankadan emekli maaşı alan ya da yeni dönemde maaş hesabını bankaya taşıyan müşteriler yararlanabilmektedir. İki bankanın da emekli ihtiyaç kredisi kampanyalarına mobil uygulama, internet bankacılığı kanalı ya da banka şubeleri aracılığı ile başvuru yapılabilmektedir.