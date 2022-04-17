Halk Bankası tarafından sunulan avantajı ve fırsatı bol taşıt kredisinden yararlanmak oldukça kolay. En uygun faiz seçeneklerinden yararlanarak istenilen araca kavuşmak ise artık hayal değil. Halkbank taşıt kredisi başvurusu tüm ihtiyaç sahiplerine açık.

Halk Bankası taşıt kredisinde en yüksek miktarı veren bankalardan biridir. Alt ve üst limiti arasındaki farkın yüksek oluşu, herkesin ihtiyacı olan tutar kadar kredi alabilmesini sağlar. Kapsayıcı özellikleri bulunan taşıt kredisine hızlı başvuru yapmak da mümkün kılınmıştır.

Halkbank Taşıt Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Halk Bankası taşıt kredisi başvurusu şubeden yapılmaktadır. Taşıt kredisi almak isteyen kişiler kendilerine en yakın Halk Bankası şubesine giderek kredi başvuru sürecini başlatabilirler. Halk Bankası taşıt kredisinin tek başvuru kanalı şubedir. İnternet sitesi, internet şubesi ve mobil bankacılık gibi kanallar üzerinden taşıt kredisi için başvuru yapılamamaktadır.

Halkbank Taşıt Kredisi Faiz Oranları Ne Kadar?

Halkbank taşıt kredisi için belirlenen faiz oranı sabitlenmiştir. İkinci el ya da 0 kilometre olması fark etmeksizin aylık faiz oranı %1,63’tür. Bu faiz oranı alınan tüm kredi miktarı, araç türü ve vade uzunluğu için aynıdır.

Halkbank En Fazla Ne Kadar Taşıt Kredisi Veriyor?

Halk Bankasının sunduğu taşıt kredisi miktarı için proforma fatura tutarına göre hareket edilmesi gerekir. Proforma fatura tutarı üzerinden araç fiyatının yüzde 80’ine kadar karşılama yapılır. 2.000.000,00 Türk lirasına kadar olan tutarlar için Halk Bankası taşıt kredisi vermeyi kabul eder.

Halkbank Taşıt Kredisi En Uzun Vade Oranı Ne Kadar?

Halk Bankası taşıt kredisinin vade uzunluğu miktara göre belirlenir. Alınan miktar ne kadar düşük ise vade o kadar uzun olabilmektedir. 400.000 Türk lirasına kadar alınan kredilerin vadesi 48 ay (2 yıl) olarak belirlenmiştir. 400.001 Türk lirası ile 800.000 Türk lirası arasındaki kredi miktarları için belirlenen vade uzunluğu 36 aydır. 1.200.000 Türk lirasına kadar olan krediler için 24 aylık vade uygulanırken bu tutarın üzerindeki kredi miktarları için ise 12 aylık vade süresi üzerinden işlem yapılır.