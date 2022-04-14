Türkiye’nin kamu bankalarından biri olarak hizmet veren Halk Bankası, yeni dönem kampanyasını duyurdu. Banka, ilgili şartları sağlayan tüm Paraf kullanıcılarına 1.000 TL’ye kadar hediye para ödemesi yapılacağını bildirdi. İşte Halk Bankası’nın yeni dönem kampanyasına ilişkin haberin ayrıntıları…

Zorlu ekonomik durumların gözlendiği şu günlerde, pek çok devlet kurumunun yanı sıra özel bankalar ve kamu bankaları da harekete geçtiler. Bir yandan vatandaşların içlerinde bulundukları maddi zorluklara destek olmak isteyen bir yandan da kendi müşteri sayılarını arttırmak isteyen bankalar, gündeme uygun olarak geliştirmiş oldukları kampanyaları arka arkaya duyurmaya başladılar. Bu kapsamda geliştirilmiş olan son kampanya haberi, kamu bankalarından biri olarak hizmet veren Halk Bankası’ndan geldi.

Halk Bankası tarafından duyurulmuş olan yeni kampanya haberine göre ilgili şartları sağlayan tüm Paraf kullanıcılarına, bin TL’ye kadar hediye para ödülü verileceği bilgisi kaydedildi.

Halk Bankası Paraf Para Ödülü Kampanyası 2022

Geliştirdiği ihtiyaç kredisi hizmetleri ve esnaf kampanyaları ile dikkat çeken Halk Bankası, yeni dönemde de hizmet kapsamını genişletmeye devam ediyor. Avantajlı kampanyaları sayesinde her geçen gün müşteri sayısını arttırmayı başaran kamu bankası, mevcut kampanyalarının arasına bir yenisini daha eklediğini duyurdu.

Halk Bankası’nın resmi internet sitesinde yayınlanmış olan yeni kampanya haberine göre Paraf kart kullanıcılarının 12 aylık ekstre sözlerine karşılık, farklı tutarda Paraf Para ödülü verileceği bilgisi kaydedildi. Banka, harcama tutarlarına göre değişiklik gösteren ödülleri şu şekilde belirledi:

Aylık 2 bin 500 TL harcama sözüne (12 ay boyunca): 150 TL

Aylık 5 bin TL harcama sözüne (12 ay boyunca): 300 TL

Aylık 7 bin 500 TL harcama sözüne (12 ay boyunca): 500 TL

Aylık 10 bin TL harcama sözüne (12 ay boyunca): 1.000 TL

Halk Bankası Paraf Para Ödülü Kampanyasına Kimler Katılabilir?

Halk Bankası tarafından geliştirilmiş olan Paraf Para ödülü kampanyasından, yalnızca Paraf ve Parafly kart sahipleri yararlanabilmektedir.

Halk Bankası Paraf Para Ödülü Kampanyası Başvurusu 2022

Halk Bankası tarafından geliştirilmiş olan Paraf Para ödülü kampanyasına Paraf yazıp boşluk bırakıp kartın son 6 hanesini yazıp 3404’e kısa SMS gönderilerek başvuru yapılabilmektedir.