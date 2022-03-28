Türkiye pazarına girmeye hazırlanan ve öncesinde birçok ünlü isim ile anlaşmalar imzalayan Disney Plus şirketi kısa süre içerisinde etkinliklerini arttırdı. Halit Ergenç Ekranlara Geri Dönüyor! Disney Plus Nomen Dizisi Ne Zaman Başlayacak? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Türkiye pazarına girmeye hazırlanan ve öncesinde birçok ünlü isim ile anlaşmalar imzalayan Disney Plus şirketi kısa süre içerisinde etkinliklerini arttırdı. Halit Ergenç Ekranlara Geri Dönüyor! Disney Plus Nomen Dizisi Ne Zaman Başlayacak? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Yaz ayları ile birlikte Türkiye pazarında ki etkinliklerini arttıracak olan Disney Plus kısa süre içerisinde şimdiden dikkat çekmeyi başardı. Vatandaşların büyük bir merakla beklediği yeni platform ile ilgili her geçen gün yeni sıcak gelişmeler beklenirken ünlü isimlerle anlaşmalar da kaldığı yerden devam ediyor. Disney Plus'da Nomen dizisi ile ilgili detaylar izleyiciler ile paylaşılmaya başlandı. Peki Nomen dizi konusu, oyuncuları nedir? Nomen dizisi ne zaman başlayacak? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

DİSNEY PLUS: NOMEN DİZİSİ HAKKINDA

Halit Ergenç’in Disney Plus’ta yayınlanacak olan dizisinin adı: Nomen… Projenin yapımcısı dizi, film ve televizyon dünyasının duayen ismi Fatih Aksoy…

Dizinin senaryosunu Zafer Külünk'ün yazdığı dizide yönetmen koltuğuna Fatih Kızılgök oturacak. Distopik bir hikaye ile başlayacak olan dizi içerisinde Halit Ergenç'in rol arkadaşlarından birisi de belli oldu. Sadakatsiz dizisinde kötü kadını oynayan ve önemli bir oyunculuğa imza atan Melis Sezen, Nomen dizisinin kadın yıldızları arasında kendine yer buldu.Halit Ergenç’in dizide hastalığından dolayı yaptığı buluşla telepatik yöntemle iletişim kurduğu eşine kimin hayat vereceği ise henüz belli değil.

Öte yandan Fatih Aksoy’un patronu olduğu Medyapım, Disney Plus’a Bahadır İnce’nin yöneteceği, Urla’da çekilecek olan “Ru” ve Özer Feyzioğlu’nun yöneteceği “Siyaha Bulaşan Kadınlar” adlı 2 dizi daha hazırlıyor.

15 ÜNLÜ İSİM İLE SÖZLEŞME İMZALANDI!

Dünyanın en önemli dijital platformları arasında yer alan Disney Plus şimdiye kadar anlaşma sağladığı 15 isim ile birlikte izleyicilere göz kırpmaya devam ediyor. Türk televizyon tarihinin en iyi oyuncuları ile yapılan anlaşmalar sonrasında ise sırasıyla Exxen, Netflix ve Blu Tv ne gibi yollar izleyecek merak ediliyor.

Gelen bilgilere göre ise Disney Plus'ın Türkiye pazarını çok önemsediği ve lider olarak devam edeceğini düşünüyor.