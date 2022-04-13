Son günlerde artan sebze fiyatlarının ardından halde 10 TL olan domatesin marketlere gelene kadar ki süreci merak ediliyor. Halde 10 TL Olan Domates Marketlere Gelene Kadar 25 TL Nasıl Oluyor? İşte Domates'in Market Raflarına Gelene Kadarki Zamlanan Süreci!

Son günlerde artan sebze fiyatlarının ardından halde 10 TL olan domatesin marketlere gelene kadar ki süreci merak ediliyor. Yapılan bir araştırma neticesinde Antalya halinde 10 TL olan bir domatesin Türkiye genelinde ki marketlere gelene kadar ki zamlanan süreç merak edilmekteydi. Hükümet bu konu ile ilgili derin araştırmalar yaparken ilk iddialar gelmeye başladı. İşte domates fiyatının neden bu denli arttığının detayları haberimizin devamında yer alıyor.

Gıda fiyatları son dönemlerde artışa devam ederken bu süreçte ise vatandaşlar tepki göstermeye başladı. Son dönemde özellikle meyve ve sebze fiyatlarının raflara gelene kadar ki artan fiyatları tüm Türkiye'de haber olmaya devam ederken en fazla tartışılan konular arasında ise domates fiyatları yer alıyor. Domates fiyatlarının bir anda yükselişe geçmesi vatandaşlar tarafından tepki almaya başlarken Antalya halinden çıkan domatesin Türkiye genelinde satışa girene kadar ki fiyat artışı araştırma konusu oldu.

DOMATES FİYATLARI SON DÖNEMDE NEDEN BU KADAR ARTTI?

Domates fiyatlarının market raflarında ki artışı her geçen gün devam ediyor. Antalya halinde 10 TL olduğu iddia edilen domatesin son dönemlerde ki artışı tepki çekerken işte fiyat artışlarının sebebi açıklandı.

Nisan ayı itibariyle market raflarında 23 - 25 TL olan domates fiyatları geçtiğimiz hafta Ramazan ayının gelmesi ile birlikte 16 TL seviyesine kadar düşmüştü. Antalya halinde ise 10 TL çıktığı doğrulanan domatesin market raflarına gelene kadar ki fiyat evrilme süreci..

1 KG DOMATES'TE KİM NE KADAR KAZANIYOR?

Antalya haline domatesin kilosu 10 TL'den giriyor.

Rüsum %1 0,10TL

İşçilik 0,50 TL

Kutu 1,70 TL

Ara karton 0,10 TL

Ambalaj 0,25 TL

Genel giderler (kira, elektrik) 0,25 TL

1 kg domatesin Antalya halinden çıkışı 12,90 TL'e tekabül ediyor.

Nakliye 1 TL

İstanbul hal girişine kadar gelen domatesin fiyatı 13,90 TL oluyor.

Hamaliye 0,10 TL

Kar 1 TL

Domates'in İstanbul haline girmesi ile birlikte toplam tutar 15 TL oluyor.

Marketlerde domatesin kilo satış fiyatı ise 25 TL'e tekabül ediyor. Yaşanan bu gelişmeler sonrasında çıkarılan bu tablo ile birlikte tepkiler artmaya devam etti.