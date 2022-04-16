Gıda fiyatlarındaki artışın önlenmesi için 2018'den bu yana tartışılan hal yasası hangi düzenlemeleri kapsıyor? Hal yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte gıda fiyatlarındaki artış önlenebilecek mi?

Gıda fiyatlarındaki artışın önlenmesi için 2018'den bu yana tartışılan hal yasası hangi düzenlemeleri kapsıyor? Hal yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte gıda fiyatlarındaki artış önlenebilecek mi? Meclis Tarım Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç, hal yasasıyla birlikte hangi düzenlemelerin geleceğini ve ne gibi yararlar sağlayabileceğini anlattı.

Sebze ve meyve fiyatlarındaki fahiş zamların önüne geçebilmek için Hal Yasası olarak bilinen 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun düzenlemesinin ne içerdiği ve ne zaman yapılacağı merak edilmekte. Düzenlemeyle birlikte hallerin altyapı ve çalışma modellerinde değişikliğe gidilecek. Bu sene içerisinde TBMM'ye gelmesi beklenen hal yasası hakkıdnda Meclis Tarım Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç açıklamalarda bulundu.

Meclis Tarım Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç yaptığı açıklamalarda hal yasasını işaret ederek "Hal yasası ile birlikte bütün ürünün rekabet ortamında fiyatının şekillenebileceği şekilde kurgulamak halleri. Kooperatiflere büyük alanlar kuracağız ki üyelerinin haklarını korurken, fiyatları belirleyici olsunlar" dedi. 2018'de soğan stoku tartışmaları ile gündeme gelen hal yasasının ne zaman çıkacağı merak ediliyor. Ama Yunus Kılıç'a göre de yaşanan bu süreçten çıkışın anahtarı da yine hal yasası. Kılıç, "Üretildiği yerden marketlere kadar hangi süreçten geçtiğini, kimlerin nasıl müdahil olduğunu, fiyatların nasıl değiştiğini, kimin haklı kimin haksız kazanç elde ettiğini kontrol altına alabilmek, vergilendirmek ve ne ürettiğimizi biliyor hale gelmek, hal yasasıyla mümkün" ifadelerini kullandı.

Yunus Kılıç yaptığı açıklamayla birlikte hal yasasının düzenlenmesi sonucunda denetimlerin daha iyi şekilde artarak tüketiciye zamların bu şekilde yansımayacağını belirtti. Vatandaşlar gıda fiyatlarının sürekli artmasından şikayetçi olurken yasayla birlikte bu fahiş artışların çözüme ulaşabileceği belirtildi. Kılıç hal yasası ile birlikte dijital fiyat takip sisteminin kurulacağını işaret etti.