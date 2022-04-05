Atv ekranlarında yeni başlayan Hakim dizisi ilk bölümü ile yayınlandı. Dizinin reyting sonuçları ise merak ediliyor.

Atv ekranlarında yeni başlayan Hakim dizisi ilk bölümü ile yayınlandı. Dizinin reyting sonuçları ise merak ediliyor. İzleyiciler ilk bölümü ile yayınlanan Hakim dizisinde ki gelişmeleri şimdiden merak etmeye başladı. Dizinin uzun süreli devam edebilmesi adına reyting sonuçlarının iyi gelmesi gerektiğini öğrenen seyirciler bu noktada araştırmalar gerçekleştirmektedir.

Atv ekranlarının yeni projesi olan Hakim'de ise ilk bölüm reyting sonuçları merak konusu oldu. Hakim dizisinin ne kadar izlendiği internet ortamında aratılırken sonuçlar ise ilk bölüm için gayet iyi geldi. İşte detaylı reyting sonuçları..

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HAKİM DİZİSİ TUTTU MU? HAKİM REYTİNG SONUÇLARI

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 SURVIVOR ALL STAR TV8 2 ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU TRT 1 3 YASAK ELMA FOX 4 HAKIM ATV 5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX 6 ESRA EROL’DA ATV 7 UC KURUS SHOW TV 8 YASAK ELMA (OZET) FOX 9 ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU (OZET) TRT 1 10 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

AB İLK 10 PROGRAM

1 ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU TRT 1 2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX 3 SURVIVOR ALL STAR TV8 4 YASAK ELMA FOX 5 HAKIM ATV 6 ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU (OZET) TRT 1 7 ESRA EROL’DA ATV 8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 9 YASAK ELMA (OZET) FOX 10 UC KURUS SHOW TV

HAKİM DİZİ KONUSU

İdealist ve dürüst bir Hâkim, oğlunun suça karışmasının ardından, onu koruyabilmek için amansız bir savaşa girer. Hâkim Ömer Arif Derman, karısının ani ölümünden sonra, oğlu Ozan'la kendine yeni bir dünya kurmaya çalışmaktadır. Bu dünya Ozan'ın kaza sonucu birini öldürmesiyle alt üst olur.