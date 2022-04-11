Yeni gelişen teknolojilerle birlikte yatırım araçlarının da çeşitliliği artmış durumda. Haftanın en çok kazandıran ve yükselişe geçen kripto para birimlerini sizler için derledik.

İnternet ortamında giderek yaygınlaşan kripto paralar popülerliğini korumaya devam ediyor. Son yıllarda hayatımıza giriş yapan bu yatırım araçları artık sürekli olarak kullanılmaya başlandı. Birçok şirket tarafından da ödeme kolaylığı sağlanılan bu birimler sayesinde kişiler güvenli alışveriş yapabiliyor. Hayatımıza giriş yapan bu kripto paralar sayesinde birçok kişi paralarını katlarken bazı kişiler ise büyük zararlara uğramaktadır.

Gündeme damga vuran gelişmelerle birlikte sürekli değişim yaşanan kripto para piyasası, birçok kişi tarafından sürekli olarak takip ediliyor. Kripto para sayesinde birçok kişi yatırımlarını yüksek oranlarda katlarken bazı kişiler ise büyük zararlara uğrayabiliyor. Bu nedenle iyi bir analiz yapmadan bu ortamda yatırım aracınızı doğru şekilde seçebilmeniz oldukça zor.

Kripto para piyasalarının sürekli olarak değişim göstermesi nedeniyle birçok kişi yanılgıya düşebilmektedir. Bunların başlıca nedenleri arasında hızlı çıkış yapan birimlere çok fazla para harcayarak büyük yatırımlar yapmaktır. Yatırımınızı yapmadan önce gerekli araştırmaları yaparak piyasa hakkında detaylı bir şekilde bilgi sahibi olmanız gerekmektedir. Tüm bunları yapmanıza rağmen her zaman para kaybetme şanzının bulunduğunu unutmayın. Bu haftanın en hızlı çıkış yapan ve en çok kazandıran kripto para birimlerini sizler için hazırladık. Veriler haberin yazıldığı tarih ve saatlerde alınmıştır.

1. ICHI (ICHI)

Haftalık değişim oranı: +46,61%

+46,61% 24 saatlik hacim: $15,07M

$15,07M Piyasa değeri: $488,67M

2. Astar (ASTR)

Haftalık değişim oranı: +31,05%

+31,05% 24 saatlik hacim: $210,38M

$210,38M Piyasa değeri: $716,45M

3. Kyber Network Crystal v2 (KNC)

Haftalık değişim oranı: +24,34%

+24,34% 24 saatlik hacim: $760,99M

$760,99M Piyasa değeri: $699,33M

4. Maple (MPL)

Haftalık değişim oranı: +16,85%

+16,85% 24 saatlik hacim: $13,82M

$13,82M Piyasa değeri: $254,50M

5. Neutrino USD (USDN)

Haftalık değişim oranı: +13,21%

+13,21% 24 saatlik hacim: $48,81M

$48,81M Piyasa değeri: $1,00B

6. JUST (JST)

Haftalık değişim oranı: +6,70%

+6,70% 24 saatlik hacim: $321,33M

$321,33M Piyasa değeri: $563,27M

Yukarıdaki veriler kullanıcılarımız tarafından yatırım önerisi olarak dikkate alınmamalıdır. Bu haber içerisinde hiçbir yatırım tavsiyesinde bulunulmamıştır.