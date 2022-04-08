Futbol severler tarafından sürekli takip edilen karşılaşmalar yarın kaçta ve hangi kanalda yayımlanacak? 9 ve 10 Nisan'da oynanacak futbol müsabakaları hangi kanalda izleyicilerle buluşacak?

Her futbol severin yakından takip ettiği önemli karşılaşmalar yarın ve pazar günü oynanacak. Derbinin yaklaşmasıyla birlikte diğer maçlarında ne zaman olacağını merak eden kişiler araştırmalarını sürdürüyor.

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Fubol severler sadece ülkemizde oynanan müsabakaları değil dünyadaki popüler takımlarında maçlarını merak ediyor. Tüm FIFA, UEFA Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig maçlarını hazırladığımız listede maç saatleri ve yayınlanma adresleri bulunmakta. Sizler için hazırladığıız listede tüm liglerin önemli karşılaşmaları yayınlanacağı platform ile birlikte yazılmıştır. Sevilen popüler takımlar bu hafta kiminle mücadele edecek?

9 Nisan 2022 Cumartesi Günü Oynanacak Futbol Maçları

13.30 Bandırmaspor- Boluspor TRT Avaz

13:30 Fatih Karagümrük - Kasımpaşa beIN Sports 1

13:30 Ümraniyespor- Ankaragücü TRT Spor - beIN MAX 1

14:30 Schalke 04 - Heidenheim beIN Connect

14:30 St Pauli - Werder Bremen beIN Connect

14:30 Everton - Manchester United S Sport

15:00 Cadiz - Real Betis Smart Spor

16:00 Gençlerbirliği - Keçiörengücü TRTSpor - beIN MAX 1

16:00 Göztepe - Kayserispor beIN Sports 2

16:00 Ç. Rizespor- Konyaspor beIN Sports 1

16:00 Empoli - Spezia S Sport

16:30 Bayern Münih - Augsburg beIN Connect

16:30 Köln - Mainz beIN Connect

16:30 Greuther Fürth - Monchengladbach beIN Connect

16:30 Wolfsburg - Arminia Bielefeld beIN Connect

17:00 Arsenal - Brighton S Sport

17:00 Brentford - West Ham S Sport

17:00 Leicester City - Crystal Palace S Sport

17:00 Southampton - Chelsea S Sport

17:00 Watford - Leeds United S Sport

17:15 Mallorca - Atletico Madrid S Sport - Smart Spor

18:00 Reims - Rennes beIN Connect

19:00 Inter - Verona S Sport

19:30 Hertha Berlin - Union Berlin beIN Connect

19:30 Aton Villa - Tottenham S Sport

19:30 Villarreal - Athletic Bilbao Smart Spor

20:00 Benfica - Belenenses S Sport

20:30 Adanaspor - Balıkesirspor TRTSpor

20:30 Beşiktaş - Alanyaspor beIN Sports 1

21:45 Cagliari - Juventus S Sport

22:00 Clermont - PSG beIN Connect

22:00 Real Madrid - Getafe S Sport - Smart Spor

22:30 Tondela - Sporting Lisbon S Sport

10 Nisan 2022 Pazar Günü Oynanacak Futbol Maçları