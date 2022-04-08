Futbol severler tarafından sürekli takip edilen karşılaşmalar yarın kaçta ve hangi kanalda yayımlanacak? 9 ve 10 Nisan'da oynanacak futbol müsabakaları hangi kanalda izleyicilerle buluşacak?
Her futbol severin yakından takip ettiği önemli karşılaşmalar yarın ve pazar günü oynanacak. Derbinin yaklaşmasıyla birlikte diğer maçlarında ne zaman olacağını merak eden kişiler araştırmalarını sürdürüyor.
Gözden kaçırmayınTek maçlık beIN Connect Nasıl Satın Alınır? beIN Connect Fenerbahçe Galatasaray tek maç satın alma
Fubol severler sadece ülkemizde oynanan müsabakaları değil dünyadaki popüler takımlarında maçlarını merak ediyor. Tüm FIFA, UEFA Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig maçlarını hazırladığımız listede maç saatleri ve yayınlanma adresleri bulunmakta. Sizler için hazırladığıız listede tüm liglerin önemli karşılaşmaları yayınlanacağı platform ile birlikte yazılmıştır. Sevilen popüler takımlar bu hafta kiminle mücadele edecek?
9 Nisan 2022 Cumartesi Günü Oynanacak Futbol Maçları
- 13.30 Bandırmaspor- Boluspor TRT Avaz
- 13:30 Fatih Karagümrük - Kasımpaşa beIN Sports 1
- 13:30 Ümraniyespor- Ankaragücü TRT Spor - beIN MAX 1
- 14:30 Schalke 04 - Heidenheim beIN Connect
- 14:30 St Pauli - Werder Bremen beIN Connect
- 14:30 Everton - Manchester United S Sport
- 15:00 Cadiz - Real Betis Smart Spor
- 16:00 Gençlerbirliği - Keçiörengücü TRTSpor - beIN MAX 1
- 16:00 Göztepe - Kayserispor beIN Sports 2
- 16:00 Ç. Rizespor- Konyaspor beIN Sports 1
- 16:00 Empoli - Spezia S Sport
- 16:30 Bayern Münih - Augsburg beIN Connect
- 16:30 Köln - Mainz beIN Connect
- 16:30 Greuther Fürth - Monchengladbach beIN Connect
- 16:30 Wolfsburg - Arminia Bielefeld beIN Connect
- 17:00 Arsenal - Brighton S Sport
- 17:00 Brentford - West Ham S Sport
- 17:00 Leicester City - Crystal Palace S Sport
- 17:00 Southampton - Chelsea S Sport
- 17:00 Watford - Leeds United S Sport
- 17:15 Mallorca - Atletico Madrid S Sport - Smart Spor
- 18:00 Reims - Rennes beIN Connect
- 19:00 Inter - Verona S Sport
- 19:30 Hertha Berlin - Union Berlin beIN Connect
- 19:30 Aton Villa - Tottenham S Sport
- 19:30 Villarreal - Athletic Bilbao Smart Spor
- 20:00 Benfica - Belenenses S Sport
- 20:30 Adanaspor - Balıkesirspor TRTSpor
- 20:30 Beşiktaş - Alanyaspor beIN Sports 1
- 21:45 Cagliari - Juventus S Sport
- 22:00 Clermont - PSG beIN Connect
- 22:00 Real Madrid - Getafe S Sport - Smart Spor
- 22:30 Tondela - Sporting Lisbon S Sport
10 Nisan 2022 Pazar Günü Oynanacak Futbol Maçları
- 13:30 Manisa FK - Samsunspor TRTSpor
- 13:30 Y. Malatyaspor - Giresunspor beIN Sports 1
- 13:30 Genoa - Lazio S Sport
- 14:00 Bordeaux - Metz beIN Connect
- 15:00 Osasuna - Alaves Smart Spor
- 16:00 Denizlispor - Tuzlaspor TRT Avaz
- 16:00 Menemenspor - İstanbulspor TRTSpor
- 16:00 Norwich City - Burnley S Sport
- 16:00 Adana Demirspor - Altay beIN Sports 2
- 16:00 Napoli - Fiorentina S Sport
- 16:00 Sassuolo - Atalanta S Sport
- 16:00 Sivasspor - M. Başakşehir beIN Sports 1
- 16:00 Venezia - Udinese S Sport
- 16:00 Angers - Lille beIN Connect
- 16:00 Brest - Nantes beIN Connect
- 16:00 Monaco - Troyes beIN Connect
- 17:15 Espanyol - Celta Vigo Smart Spor
- 18:05 Lens - Nice beIN Connect
- 18:30 Manchester City - Liverpool S Sport
- 18:30 E. Frankfurt - Freiburg beIN Connect
- 19:00 Roma - Salernitana S Sport
- 19:30 ELche - Real Sociedad Smart Spor
- 20:00 Strasbourg - Lyon beIN Connect
- 20:30 Bursaspor - Kocaelispor TRTSpor
- 20:30 Galatasaray - Fenerbahçe beIN Sports 1
- 20:30 Leipzig - Hoffenheim beIN Connect
- 21:45 Torino - Milan S Sport
- 22:00 Levante - Barcelona S Sport - Smart Spor
- 22:00 Marsilya - Montpellier beIN Connect