Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dün yapılan sanatçılarla iftar yemeğinde birçok konu görüşüldü. Sanatçıların Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı konuşmada müzik yasağı gündeme getirildi. Müzik yasağı sona mı erecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dün yapılan sanatçılarla iftar yemeğinde birçok konu görüşüldü. Sanatçıların Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı konuşmada müzik yasağı gündeme getirildi. Müzik yasağı sona mı erecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam öneml sanatçılarla iftar yemeğinde bulışarak önemli açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamalarda ülkemizin gelişimine değerli sanatçılarımızın katkısını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel isimlerle birebir görüşme de sağladı. Yapılan paylaşıma göre Demet Akalın tarafından müzik yasağı hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü bilinmekte. Dolmabahçe Sarayı'ndaki iftar programında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme sağlayan Demet Akalın sosyal medya platformunda paylaşım yaptı.

Pandemi etkilerinin azalmasıyla birlikte birçok yasak az da olsa ortadan kalkarken, müzik yasağına ilişkin düzenlemeler de gündeme getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirilen sanatçılarla iftar yemeğiyle birlitke söz konusu yasağın kalkıp kalkmayacağı merak konusu oldu. Gözlerin müzik yasağına çevrilmesiyle birlikte gürültü yönetmeliğinin yeni taslağı da gündeme geldi.

Demet Akalın yaptığı açıklamada "Tüm sanatçılar adına Cumhurbaşkanımızdan gece yarısından sonra müzik kısıtlamasının kaldırılması konusunda talepte bulundum. Böyle bir davete katılmak, Ramazan ayında iftar yemeğinde bir araya gelmek çok keyifliydi." ifadelerine yer verdi.

Gürültü yönetmeliği kapsamında Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Konya, Antalya ve Kocaeli'nin de bulunduğu 66 il için gürültü haritası tamamlandı. Çıkarılan bu haritayla birlikte en gürültülü alanlar belirlenerek gerekli önlemler alınmaya çalışılacak. Gürültülü alanlarda bulundurulması gereken ses bariyerleri sayesinde başkalarına zarar vermeden müzik dinlenebilecek.

Müzik Yasağı Ne Zaman Sona Erecek?

İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya, Eskişehir gibi büyükşehirlerde gürültü eylem planı tamamlanırken diğer illerde ise çalışmalar sürdürülüyor. Yapılan çalışmalar sonucunda 60 bin metrekarelik ses engelleyici bariyerlerin 2023 yılına kadar tamamlanması bekleniyor. Yapılan çalışmalarla birlikte gürültü yönetmeliği tekrardan düzenlenerek tedbir alınan yerlerde müzik yasağı kaldırılabilir. Şuan için müzik yasağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.