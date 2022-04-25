Türkiye'de Ramazan bayramının gelmesi ile birlikte vatandaşların bayram tatil planları başladı. Günlük 22 TL Ödeyerek Bayram Tatilinizi Şimdi Yapabilirsiniz! Denizbank'dan 18 Ay Vadeli %1,69 Faizle 10 Bin TL İhtiyaç Kredisi

Türkiye'de Ramazan bayramının gelmesi ile birlikte vatandaşların bayram tatil planları başladı. Bayram tatili yapmak isteyen vatandaşlar ise öncesinde soluğu bankaların ihtiyaç kredilerinde alırken bu süreçte çekecekleri kredi miktarlarına göre geri ödemelerini incelemektedirler. Denizbank ise son yaptığı kampanya ile birlikte birçok bankadan daha uygun oranlar ve geri ödeme ile birlikte vatandaşlara günlük 22 TL ödeme ile bayram tatiline gönderiyor. İşte detaylar ve daha fazlası gursesgazetesi.com adresinde yer alıyor.

Türkiye'de vatandaşların belirli ihtiyaçlar sebebiyle çektikleri ihtiyaç kredilerinde artan faiz oranları ve yüksek geri ödemeler vatandaşın canını sıkmaya devam ediyor. Bayram öncesinde ihtiyaç kredilerini araştıran vatandaşlara ise güzel haber Denizbank'dan geldi. Vatandaşlara %1,69 faiz oranı ile 10 bin TL ihtiyaç kredisi veren Denizbank 18 ay vadeli günlük 22 TL ödeme ile bireylerin ceplerini de rahatlatıyor. Aynı rakamlarda aynı vade de diğer bankalarda daha yüksek olan faiz oranlarının yanı sıra Denizbank bu kampanya ile birlikte milyonlarca vatandaşın bayramda keyifli vakit geçirmesine ortak oluyor!

Günlük 22 TL Ödeme İle Şimdi Sizde Bayram Tatili Yapın!

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu gerçekleştiren vatandaşlar geri ödeme ve ana paradan ne kadar eksilme yaşandığını dikkatli bir şekilde incelemek istiyor. Kredinin vadesi, faiz oranı ve geri ödeme tutarı önemli iken bu noktada ise Denizbank büyük avantajlar sağlıyor. Sağladıkları avantajlar ile vatandaşların her zaman yanında olduğunu hissettiren Denizbank ile sizlerde günlük 22 TL ödemeyle bayram tatili yapabilirsiniz.

Denizbank 10 bin TL İhtiyaç Kredisi Detayları

Denizbank üzerinden 10 bin TL ihtiyaç kredisi çekmek isteyen vatandaşlar;

%1,69 faiz oranı, 18 ay vade ile çekimlerini gerçekleştirebiliyorlar. Buna göre ise;

Anapara: 10.000 TL

Toplam faiz: 2.035,96 TL

Aylık kredi ödeme: 668,66 TL

Günlük kredi ödeme: 22 TL

Denizbank üzerinde yapılan açıklamalara göre ise;

"Findeks kredi notu 1850 ve üzerinde olanlar kullanacağı kredinin 3.000 TL'si için %1.49 faiz oranı, üzeri için ise %1.69 faiz oranından yararlanabilirler."

Denizbank 10 bin TL ihtiyaç kredisinde sigorta ve masraf ise;