Ramazan’da çekilip Kurban Bayramı’ndan sonra ödeme imkanı sunan ertelemeli bayram kredisi TEB tarafından duyuruldu! TEB, vatandaşların bayram ihtiyaçlarını karşılayacak kredisini bugün duyurdu. Detaylar; haberimizin devamında…

Bankalar hoş geldin kredi kampanyalarını vatandaşlarla paylaşırken, TEB yaptığı duyuruyla vatandaşların dikkatlerini üstüne çekti. TEB bankasının sunmuş olduğu 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi; “TEB Ramazan Kampanyası” olarak duyuruldu. Peki; TEB’in sunmuş olduğu Ramazan kredisinden nasıl faydalanılır, vatandaşlar nasıl başvuru yapabilir, kredi üst limiti kaç TL’dir?

TEB Ramazan Kredisi Nedir?

TEB duyurduğu bu yeni kredi kampanyası ile Ramazan ayı boyunca ve bayram öncesinde 3 ay ertelemeli ve %1.85’ten başlayan düşük faiz oranlarıyla Ramazan kredisi vereceğini açıkladı. Bunun bir hoş geldin kredisi olduğunu vurgulayan TEB yalnızca kampanya isminin Ramazan Kredisi olduğunu da aktardı. Kampanyanın detayları şu şekilde;

TEB Ramazan Kredisi Kampanyası kapsamında sunulan 36 ay vadeye kadar aylık %1,85’ten başlayan faiz oranı geçerli.

Çekilen kredide 3 aya kadar erteleme imkanı bulunuyor.

İhtiyaç Kredisinin tahsis ücreti, mevcut kredi tutarının 1000/5'idir.

Faiz ve vade oranları müşteriden müşteriye findeks kredi notuna göre değişiklik gösterebilir.

TEB onaylanan kredinin kullanımı için son kararı verme, kefil ve ek belge isteme, faiz oranını değiştirme hakkına sahiptir.

TEB Ramazan Kredisi Nasıl Başvurulur?

TEB’in yapmış olduğu Ramazan Kredisi Kampanyasından faydalanmak isteyen vatandaşların şubeye gitmesine gerek görülmedi. Mobil bankacılık, internet bankacılığı ya da çağrı merkezinden krediye kolaylıkla başvurulabiliyor. Ancak bu seçenekleri tercih etmek istemeyen vatandaşlar T.C. kimlik kartları ile TEB şubelerine giderek kredi başvurularını yapabilirler.

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TEB Ramazan Kredisi Üst Limit Kaç TL?

Kampanyadan faydalanmak isteyen vatandaşların en çok araştırdığı şey; kampanya kapsamında kaç TL’ye kadar kredi çekebilecekleri oldu. TEB Ramazan Kampanyası’ndan faydalanacak olan vatandaşlar, 10.000 TL’ye kadar 3 ay ertelemeli kredi çekebiliyorlar. Ödeme kolaylığı sağlayan kredi kampanyası, yüksek limiti ile de dikkat çekti.

TEB Ramazan Kredisi Şartları Nelerdir?

TEB Ramazan Kredisi kampanyasından faydalanmak isteyen vatandaşların sahip olması gereken birkaç unsur bulunuyor. Bu unsurlar şu şekilde sıralanıyor;