Yeni dönemde nakde sıkışan ve bu sıkışıklığı banka şubelerine gitmeden çözüme kavuşturmak isteyen vatandaşlara, Türkiye Ekonomi Bankası’ndan müjdeli haber geldi. Banka, yeni dönem taksitli nakit avans hizmetinin detaylarını paylaştı. İşte TEB taksitli nakit avans hizmetinin ayrıntıları…

Bir süredir çeşitli faktörlere bağlı olarak zamlanan gündelik hayat şartları, vatandaşların nakde olan ihtiyaçlarının artmasına sebep oldu. Vatandaşların içlerinde bulundukları zorlu duruma destek olmak isteyen Türkiye Ekonomi Bankası, yeni dönem hizmetini açıkladı. Türkiye Ekonomi Bankası’nın resmi internet sitesinde yayınlanmış olan habere göre banka müşterilerine taksitli nakit avans hizmeti sunulacağı bilgisi kaydedildi.

TEB Taksitli Nakit Avans Hizmeti Nedir?

Türkiye’nin önde gelen bankalarından biri olan ve sunduğu avantajlı teklifler ile müşteri sayısını her geçen gün arttırmayı başaran Türkiye Ekonomi Bankası, yeni dönemde eli nakde sıkışan ve bu sıkışıklığı hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak isteyen müşterileri için taksitli nakit avans hizmeti sunacağını bildirdi.

Türkiye Ekonomi Bankası tarafından geliştirilmiş olan taksitli nakit avans hizmetinin tüm detayları bankanın resmi internet sayfasında paylaşılmışken, söz konusu hizmetten yalnızca banka müşterilerinin yaralanabileceği bilgisi kaydedildi. Banka, ilgili hizmeti için kredi kartı ürününe sahip olma şartı koştu.

TEB Taksitli Nakit Avans Hizmeti Örnek Hesaplama Tablosu

Türkiye Ekonomi Bankası’nın yeni dönemde geliştirmiş olduğu taksitli nakit avans kampanyasının detayları belli oldu. Banka, ilgili hizmetinin azami vade sayısının 12 ay, aylık faiz oranının ise yüzde 1,80 olduğunu bildirdi. 10 bin TL ile sınırlandırılmış olan hizmetten 5 bin TL tutarında nakit desteği almak isteyen müşterilerin ödeyecekleri aylık taksit tutarı, 477,46 TL olarak hesaplandı. Türkiye Ekonomi Bankası’nın taksitli nakit avans hizmetinden üst sınırdan yararlanmak isteyen müşterilerin ödeyecekleri taksit tutarı ise 954,91 TL olarak bildirildi.

TEB Taksitli Nakit Avans Hizmetine Nasıl Başvuru Yapılır?

Türkiye Ekonomi Bankası tarafından geliştirilmiş olan 10 bin TL limitli taksitli nakit avans hizmetine, bankanın mobil uygulaması, internet bankacılığı kanalı, telefon bankacılığı numaraları ya da bankanın ATM noktaları aracılığı ile başvuru yapılabilmektedir.