Uzmanlar tarafından Dünya'ya yaklaşmakta olan güneş fırtınası bildirildi. Fırtına dünya üzerinde elektrik kopmaları ve internet bağlantı sorunları yarabilir. Güneş fırtınası nedir? Güneş fırtınası ne zaman olacak İşte tüm detaylar..

Uzmanlar tarafından Dünya'ya yaklaşmakta olan güneş fırtınası bildirildi. Fırtına dünya üzerinde elektrik kopmaları ve internet bağlantı sorunları yarabilir. Güneş fırtınası nedir? Güneş fırtınası ne zaman olacak İşte tüm detaylar..

Güneş Fırtınası Nedir?

Uzmanların açıklamalarına göre güneş fırtınası 2 gün içerisinde gezegenimize ulaşacak. Güneşin üst atmosferi olan koronadan salınan manyetize parçacıkların devasa atılımlarına söylenen koronal kütle püskürmeleri yani güneş fırtınaları gezegenimize yaklaşmaya başladı. Bilim insanları tarafından geçtiğimiz zamanlarda yapılan araştırmalara göre güneş fırtınaları yavaş yavaş olacak şekilde etkilerini arttıracak.

Güneş Fırtınası Etkileri Nelerdir?

En büyük fırtınaların 2025 senesine yakın tarihlerde olacağı bildirilirken, Dünya’nın bu fırtınalara hazır olup olmadığı tartışmalara neden oldu. 100 yılda gerçekleşen bu güneş fırtınaları dünyadaki elektrikli aletlerin çalışmalarında sorun çıkarmakta. Geçtiğimiz yüz yılda yaşanan olaylara bakacak olursak telgraf ve elektrik kontrol odalarında aynı anda birden fazla yangın çıktığı gözlemlenmişti. Uzmanlar tarafından iki gün sonra olacağı bildirilen fırtınalar bugünün teknolojisine ne gibi zararlar vereceği merak konusu olmakta.

NOAA tarafından yapılan açıklamaya göre, şuan için panik yapmanın gerek olmadığını ve G3 seviyesinde bir güneş fırtınasının internet ve elektrik altyapısı üzerinde ciddi etkiler bırakmayacağını ifade etti. Fakat bu durum, internet ve elektrik kesintisi yaşanmayacağının anlamına gelmiyor. Normal zamanlarda kutuplarda görülen auroların, yer değiştirerek farklı yerlerde görülebileceği de duyuruldu.

NOAA yaptığı açıklamaya göre “Bu fırtına için auroralar, hava koşulları elverişliyse, Pennsylvania'dan Iowa'ya, Oregon'a ve kuzeye kadar güneyde görülebilir.” İfadeleri kullanıldı. Gezegenimizin en zayıf manyetik noktası olan kutuplar, güneş parçacıklarının bu bölgede Dünya atmosferinin derinlerine etki etmesine neden olabilir. Fırtınanın iki gün içerisinde yavaş bir şekilde artabileceğini belirten uzmanlar orta seviye güneş patlamalarının olabileceğini bildiriyor.