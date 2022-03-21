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Zuhal Topal'la Yemekteyiz 21-25 Mart Yarışmacıları Kimdir? Yemekteyiz 21-25 Mart Puanlamalar...

TV 8 Ekranlarının en çok sevilen gündüz kuşağı programı yeni bir haftaya hızla girmeye hazırlanıyor.

21 Mart 2022 Pazartesi 14:30
Zuhal Topal'la Yemekteyiz 21-25 Mart Yarışmacıları Kimdir? Yemekteyiz 21-25 Mart Puanlamalar...
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TV 8 Ekranlarının en çok sevilen gündüz kuşağı programı yeni bir haftaya hızla girmeye hazırlanıyor. Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz 21-25 mart yarışmacıları kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının en heyecanlı bölümleri izleyenler tarafından oldukça merak konusu oldu. İşte Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı yeni yarışmacıları...
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in yeni haftası kaldığı yerden devam ediyor. 5 Yarışmacının bir haftalık gireceği bu zorlu maratonda Cuma günü kimin kazanacağı ise oldukça merak konusu haline geldi. Bu haftanın yarışmacıları da izleyenler tarafından oldukça merak edilirken 21-25 mart yarışmacılarını ve puanlamalarına göz atalım. İşte detaylar...

15 Bin TL. Kimin Olacak?

Bu Hafta yarışmaya devam edecek olan 5 yarışmacı da belli oldu. Haftanın sonunda mücadelesini başarılı bir şekilde vererek haftanın sonunda 15 bin TL. ile eve dönmeyi başaracak olan yarışmacı kim? Canan, Gizem, Özge, Gökhan ve Oğuzhan beşlisi yarışmaya devam ederken haftanın şampiyonunun kim olacağı da büyük merak konusu oldu. Gündüz kuşağı programları arasında oldukça sevilerek izlenne, birbirinden yetenekli yarışmacıların yemek hünerlerini birbirleri ile yarıştırdığı Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı yeni haftasında da izleyici tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Yemek yapma yeteneği kadar hızın, sunumun, iletişimin de güçlü olması gereken yarışmada bu hafta oldukça zorlu geçecek. Sona kalan beş yarışmacı dişini tırnağına takarak mücadele verirken yarışmayı kimin kazanacağı büyük merak konusu. 

Yarışmacıların birbirleriyle rekabet içinde olacakları bu hafta da merak edilen bir diğer konu ise puanlamalar oldu. Hangi yarışmacı kaç puan olacak oldukça merak edilirken masada gergin anlarda yaşanacak. Hem gerilimin arttığı hem lezzet yarışlarının havada uçuştuğu bir hafta izleyenleri bekliyor. Yarışmacıların hayatları ve kariyerleri de şimdiden merak konusu. İzleyenlerin kaçırmadan ekrana kilitlendiği Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bakalım bu hafta kimi ne bekliyor? Yarışmacılar kaç puan alacak? Cuma günü 15 bin TL. ile eve dönmeyi başaran yarışmacı kim olacak?

Bu hafta da oldukça hızlı bir giriş yapan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de şimdiden kimin kaç puan alacağı merak edilmeye başlandı. Sosyal medyada konuşulmaya başlayan yarışmacılar pek çok kişinin takımlara ayrılmasına neden oldu. Peki siz hangi yarışmacıyı destekliyorsunuz?

Son Güncelleme: 21.03.2022 14:54
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