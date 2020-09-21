Zoom programı nasıl kullanılır? Zoom programı özellikleri nelerdir?

ZOOM NASIL KULLANILIR?

Çevrimiçi bağlantı sırasında lütfen Arkanızdaki resme dikkat edin! Zoom veya Microsoft Teams gibi programlar aracılığıyla oluşturulan video bağlantıları için, öğrenciler önce e-posta veya öğretmen bilgilerindeki bağlantıya tıklamalıdır. Öğrenci sessiz bir odadan katılmalıdır ve mümkünse yalnız kalacaktır. Görüntülü görüşme sırasında, videonun arka planında ikamet ettikleri ve aileleri hakkında özel bilgileri açığa çıkaran resimler olmamalıdır.

ZOOM GİRİŞ NASIL YAPILIR?

En son antivirüs yazılımını kullanın. Her gün 1 milyardan fazla kötü amaçlı yazılım ve 350.000 yeni kötü amaçlı yazılım ekleniyor. Hiçbiri iyi insanlar değil. Pandemi sırasında, kötü amaçlı yazılımları bulaştırmayı veya kimlik bilgilerini elde etmeyi amaçlayan kimlik avı çabaları önemli ölçüde arttı. En yeni aktif antivirüs yazılımı veya İntenet güvenliği yazılımı, çok fazla sorun olmamasını sağlayabilir. İntenette güvenle eğitimin tadını çıkarmanızı sağlar.

"Zoom" programını indirdikten sonra, ana ekrandaki ifadeler bölümünde çevrimiçi kursları yürütmek için tek tıklama, yeni çevrimiçi kurslara katılma, ders planları gibi farklı İngilizce seçenekleri sunulacaktır. Öğretmenler çevrimiçi kursları yeni konferanslar, yeni çevrimiçi kurslara "katılımcılar" olarak katılmak isteyen öğrenciler ve ders planının bir bölümünü konferanslar olarak yürütür. Yeni bir kursa başlamak için "yeni toplantı" simgesine tıklıyoruz. Burada, öğrenci için toplantı kimlik numarasını sağlarsınız. "Toplantıyı Başlat" düğmesine basarak kursa başladıktan sonra öğrencilerle kimliği paylaşabilir ve kursu başlatabilirsiniz.

Açılan ekranda, mikrofon ayarlarına, videoya, ekran paylaşımına, açıp kapatmaya katılan öğrenci sayısını gösteren ifadeler bulunmaktadır. Sağladığınız kimliği kullanarak öğrenciler, herhangi bir üyelik işlemi yapmadan Zoom uygulaması aracılığıyla ders alabilir.