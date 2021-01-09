Zonguldak'ta uyarılara rağmen maske takmayan genç, polise saldırdı

Zonguldak ilinin Ereğli ilçesinde yaşanan olayda dışarda maskesini takmayan Samet Ç. polis ekiplerinin uyarısına rağmen maske takmamakta ısrar edince hakkında işlem yapılmak istendi.

Tutanağı yırtıp polise saldırdı

Samet Ç. hakkında işlem yapılırken polisin elinde bulunan tutanak kağıdı alıp yırttı. Yaşanan arbede sonrasında Samet Ç. ve babası göz altına alındı. Baba İbrahim Ç. ifadesi alındıktan sonra serbest kalırken, Samet Ç. görevli memura mukavemet ve hakaretten dolayı adliyeye sevk edildi.