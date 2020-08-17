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Zonguldak'ta silahla vurulan bir kişi yaralı halde yakınlarını aradı

Zonguldak'ta husumetli olduğu kişi tarafından silahla vurulan bir kişi yaralı halde yakınlarını aradı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

17 Ağustos 2020 Pazartesi 16:21
Zonguldak'ta silahla vurulan bir kişi yaralı halde yakınlarını aradı
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Zonguldak’ta bir kişi husumetli olduğu 51 yaşındaki kişiye otopark girişinde tabancayla ateş etti. Yaralı şahıs yerde yatarken yakınlarını arayıp silahlı saldırıya uğradığını belirtti.


Ereğli ilçesinde yaşanan olayda R.D.’nin aralarında husumetli oldukları belirlenen 51 yaşındaki S.Y.’yi otopark girişinde silahla vurdu. Yaralı Yalçın yerde yatarken yakınlarını aradı ve yaralandığını dile getirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaşanan olayda R.D. olay yerinden kaçtığı sırada iki bacağından ve kalçasından kurşun yarası aldı. S.Y.’nin yaralandığı bilgisi sağlık ekiplerine bildirildi. Yaralı kişi için sağlık ekiplerine haber verildi ve yaralı kişi ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Son Güncelleme: 17.08.2020 16:21
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Anahtar Kelimeler:
ZonguldakSilahlı Saldırı
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