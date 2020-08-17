Zonguldak'ta silahla vurulan bir kişi yaralı halde yakınlarını aradı

Zonguldak’ta bir kişi husumetli olduğu 51 yaşındaki kişiye otopark girişinde tabancayla ateş etti. Yaralı şahıs yerde yatarken yakınlarını arayıp silahlı saldırıya uğradığını belirtti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ereğli ilçesinde yaşanan olayda R.D.’nin aralarında husumetli oldukları belirlenen 51 yaşındaki S.Y.’yi otopark girişinde silahla vurdu. Yaralı Yalçın yerde yatarken yakınlarını aradı ve yaralandığını dile getirdi.

Yaşanan olayda R.D. olay yerinden kaçtığı sırada iki bacağından ve kalçasından kurşun yarası aldı. S.Y.’nin yaralandığı bilgisi sağlık ekiplerine bildirildi. Yaralı kişi için sağlık ekiplerine haber verildi ve yaralı kişi ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.