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Zonguldak'ta kendisinden haber alınamayan kadın drone yardımı ile bulundu

Zonguldak'ta yakınları tarafından ulaşılamayan 58 yaşındaki kadın jandarma ekiplerinin drone ile yapılan arama çalışmaları sonucunda ormanlık alanda bulundu. Kadının epilepsi hastası olduğu öğrenildi.

04 Şubat 2021 Perşembe 23:41
Zonguldak'ta kendisinden haber alınamayan kadın drone yardımı ile bulundu
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Zonguldak'a bağlı Gökçebey ilçesinde yakınlarının ulaşamadığı kadın dronelar ile yapılan aramalar sonucunda bir ormanda baygın olarak bulundu.

Olay Zonguldak'a bağlı Gökçebey ilçesinde meydana geldi. 58 yaşında olan N.G isimli kadından 4 saattir haber alamayan babası emniyet ekiplerini arayarak kızına ulaşamadığını bildirdi.  Jandarma ekipleri tarafından bölgede yapılan drone ile arama çalışmaları sırasında 58 yaşındaki kadın ormanlık alanda baygın olarak bulundu. Psikolojik problemleri olduğu öğrenilen ve aynı zamanda epilepsi hastası olan kadın, jandarma ve sağlık ekiplerinin çalışması sonucunda bulunduğu yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Çaycuma Devlet  Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenilen kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 



Son Güncelleme: 04.02.2021 23:41
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Anahtar Kelimeler:
ZonguldakDrone
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