Zonguldak'ta dehşet! Allah yolunda kurban edeceğini söyleyip oğlunu kesmeye kalktı

Dehşet veren olay geçtiğimiz gün Zonguldak Çaycuma'da yaşandı.

İlçede yaşayan ve sağlık memuru olarak görev yapan 42 yaşındaki Yusuf A. isimli kişi geçtiğimiz gün 16 yaşındaki oğlu A.O'yu yanına alarak ilçede ki ormanlık alana gitti. Cani baba bir süre sonra yanında taşıdığı bıçağı çekerek oğlunun ensesini kesti ve ardından Jandarmaya giderek teslim oldu.

OĞLUNU ALLAH YOLUNDA KURBAN EDECEĞİNİ SÖYLEDİ

Ekipler hemen harekete geçti ve Yusuf A.'nın anlattığı olay yerine gitti ve 16 yaşındaki genci hareketsi halde yatarken buldu. Olay yerine hemen 112 sağlık personeli çağırıldı ve gelen ekipleri yapılan ilk müdahaleden sonra A.O'yu hastaney kaldırıp yoğun bakımda tedavi altına aldı.

Baba ise ekipleri tarafından göz altına alınarak sorgulandı. Yusuf A. sorgusunda kendisini allah yoluna adadığını ve intihar girişiminde bulunduğunu ancak başarılı olamadığını söyledi. Bir gün sonra ise oğlunu allah yolunda kurban etmek istediğini oğluna anlattığını ve oğlununda bunu kabul ettiği için onu ormana götürdüğünü söyledi.

Pişman olmadığını söyleyen baba Yusuf A.sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.