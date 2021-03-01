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Zonguldak'ta dehşet! Allah yolunda kurban edeceğini söyleyip oğlunu kesmeye kalktı

Zonguldak Çaycuma'da yaşanan dehşet veren olayda 42 yaşındaki Yusuf A. isimli şahıs, 16 yaşındaki oğlunu allah yolunda kurban edeceğini söyleyip, ensesinden keserek ağır yaraladı.

01 Mart 2021 Pazartesi 11:55
Zonguldak'ta dehşet! Allah yolunda kurban edeceğini söyleyip oğlunu kesmeye kalktı
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Dehşet veren olay geçtiğimiz gün Zonguldak Çaycuma'da yaşandı.

İlçede yaşayan ve sağlık memuru olarak görev yapan 42 yaşındaki Yusuf A. isimli kişi geçtiğimiz gün 16 yaşındaki oğlu A.O'yu yanına alarak ilçede ki ormanlık alana gitti. Cani baba bir süre sonra yanında taşıdığı bıçağı çekerek oğlunun ensesini kesti ve ardından Jandarmaya giderek teslim oldu.

Ekipler hemen harekete geçti ve Yusuf A.'nın anlattığı olay yerine gitti ve 16 yaşındaki genci hareketsi halde yatarken buldu. Olay yerine hemen 112 sağlık personeli çağırıldı ve gelen ekipleri yapılan ilk müdahaleden sonra A.O'yu hastaney kaldırıp yoğun bakımda tedavi altına aldı.

OĞLUNU ALLAH YOLUNDA KURBAN EDECEĞİNİ SÖYLEDİ

Baba ise ekipleri tarafından göz altına alınarak sorgulandı. Yusuf A. sorgusunda kendisini allah yoluna adadığını ve intihar girişiminde bulunduğunu ancak başarılı olamadığını söyledi. Bir gün sonra ise oğlunu allah yolunda kurban etmek istediğini oğluna anlattığını ve oğlununda bunu kabul ettiği için onu ormana götürdüğünü söyledi.

Pişman olmadığını söyleyen baba Yusuf A.sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

 



Son Güncelleme: 01.03.2021 11:55
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Anahtar Kelimeler:
ZonguldakOğlunu Kesti
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