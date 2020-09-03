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Zonguldak'ta bir otomobil demir korkulukların üzerinde kaldı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde hakimiyetini kaybeden bir sürücü önce park halindeki bir araca çarptı ardından refüje çarparak durdu. Aracın demir korkulukların üzerinde kaldığı görüntülendi.

03 Eylül 2020 Perşembe 19:01
Zonguldak'ta bir otomobil demir korkulukların üzerinde kaldı
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Zonguldak Alaplı’da yaşanan bir kazada sürücü kontrol hakimiyetini kaybederek sağ tarafta park halindeki otomobile çarptı ve deniz sahilindeki refüjdeki demir bariyerlerin üzerine çıktı. Kazada sürücü hafif yaralandı, aracın duruşuna dair ilginç görüntüler ortaya çıktı.


Akçakoca’da yan yolda meydana gelen kazada 36 yaşındaki Yasemin İ. Akçakoca istikametine doğru seyrederken otomobilinin kontrolünü kaybetti ve sağ tarafta park halindeki araca çarptı. Araç ancak demir bariyere çarparak durdu.

İki tekerleği bariyer üzerindeki otomobil son derece ilginç görüntüler ortaya çıkardı.



Son Güncelleme: 03.09.2020 19:01
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Anahtar Kelimeler:
ZonguldakTrafik Kazası
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