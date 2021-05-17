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Zonguldak'ta bir markette yangın!

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde toptan satış yapan bir marketten çıkan dumanlar sonrasında itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede yangın büyürken itfaiye ekiplerinin yangın çalışma süreci halen devam ediyor açıklamaları yapıldı.

17 Mayıs 2021 Pazartesi 01:34
Zonguldak'ta bir markette yangın!
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Zonguldak’tan alınan son dakika bilgilerine göre toptan satış yapan bir markette yangın çıktığı açıklandı. Yangının büyümesi üzerine itfaiye ekiplerine ihbarlarda bulunurken ekiplerin yangına müdahalesi halen devam ediyor.

Saat 21.00’da Zonguldak Ereğli’de toptan satış yapan bir markette nedeni bilinmeyen sebeplerden ötürü yangın çıktı. Çıkan dumanlar sonrasında itfaiye ekiplerine ihbar yapılırken Ereğli Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahalelerde bulundu. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken ekipler yangın söndürme çalışmalarına halen devam ediyor.


Son Güncelleme: 17.05.2021 01:34
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Anahtar Kelimeler:
ZonguldakEreğliMarketYangın
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