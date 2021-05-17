Zonguldak'ta bir markette yangın!

Zonguldak’tan alınan son dakika bilgilerine göre toptan satış yapan bir markette yangın çıktığı açıklandı. Yangının büyümesi üzerine itfaiye ekiplerine ihbarlarda bulunurken ekiplerin yangına müdahalesi halen devam ediyor.

Saat 21.00’da Zonguldak’de toptan satış yapan bir markette nedeni bilinmeyen sebeplerden ötürü yangın çıktı. Çıkan dumanlar sonrasında itfaiye ekiplerine ihbar yapılırken Ereğli Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahalelerde bulundu. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken ekipler yangın söndürme çalışmalarına halen devam ediyor.