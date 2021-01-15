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Zonguldak Ereğli kara yolunda korkunç kaza! Çok sayıda yolcu yaralandı

Zonguldak Ereğli kara yolunda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu bir kaza meydana geldi. Kazada otobüste bulunan 16 yolcunun yaralandığı öğrenildi.

15 Ocak 2021 Cuma 13:42
Zonguldak Ereğli kara yolunda korkunç kaza! Çok sayıda yolcu yaralandı
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Zonguldak Ereğli kara yolunda bir yolcu otobüsü devrildi. Kar yağışının etkili olduğu bölgede Ramazan D'nin idaresindeki yolcu otobüsü Zonguldak İstanbul kara yolunun Ereğli kesiminde yan yatarak devrildi.

Seyir halinde ilerlerken bir anda kaymaya başlayan ve sürücüsünün kontrolünden çıktıktan sonra yola yan yatan otobüsün içinde bulunan yolcular bulundukları yerde sıkıştılar.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, 16 yolcuyu bulundukları yerden kurtardıktan sonra yaralandıkları belirlenen yolcular olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından ambulanslara alınarak hastanelere kaldırıldılar.

Ereğli istikameti bir süreliğine trafiğe kapatılırken uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin tuzlama ve yol açma çalışmaları devam ederken kara yolundaki denetimlerinde devam ediyor.



Son Güncelleme: 15.01.2021 13:42
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Anahtar Kelimeler:
ZonguldakEreğliOtobüs Kazası
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