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Zonguldak Alaplı'da silahlı saldırgan dehşet saçtı 1'i kadın olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti!

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde araç içerisinde ki iki kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda 1'i kadın olmak üzere 2 kişi hayatını kaybederken olayı gören vatandaş için de silah ateşlendi. Yaralanan görgü tanığı hastaneye kaldırılırken olay hakkında geniş çaplı soruşturma başlatılacağı belirtildi.

20 Ağustos 2020 Perşembe 22:01
Zonguldak Alaplı'da silahlı saldırgan dehşet saçtı 1'i kadın olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti!
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Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde silahlı çatışma çıktığı belirtildi. Yapılan açıklamalarda çok sayıda silah sesi duyan vatandaşlar yetkililere haber verdi. Olay yerine pek çok polis ve ambulans ekibi sevk edilirken 1’i kadın olmak üzere 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.


Henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple Alaplı Değirmenağzı mevkisin de araç içerisinde olan 1’i kadın 2 kişi hayatını kaybetti. Silahlı saldırı sonrasında hayatını kaybedenlerden birisi Y.B olarak açıklanırken bölgede sahil kenarında oturan bir kişiyi gören silahlı saldırgan görgü tanığı olmasın diye silahını tekrar ateşledi.

Çatışmayı gören vatandaşa isabet eden mermiler sadece yaralanmasına sebep olurken olay yerine gelen ambulans ekiplerince en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekiplerinin yaptığı açıklamada olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılacağı belirtildi.



Son Güncelleme: 20.08.2020 22:01
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