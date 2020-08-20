Zonguldak Alaplı'da silahlı saldırgan dehşet saçtı 1'i kadın olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti!

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde silahlı çatışma çıktığı belirtildi. Yapılan açıklamalarda çok sayıda silah sesi duyan vatandaşlar yetkililere haber verdi. Olay yerine pek çok polis ve ambulans ekibi sevk edilirken 1’i kadın olmak üzere 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Çatışmayı gören vatandaşa isabet eden mermiler sadece yaralanmasına sebep olurken olay yerine gelen ambulans ekiplerince en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekiplerinin yaptığı açıklamada olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılacağı belirtildi.
Son Güncelleme: 20.08.2020 22:01