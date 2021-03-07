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Ziya Selçuk vatandaşlara çağrıda bulundu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk resmi sosyal medya hesabı olan Twitter'dan vatandaşlara çağrıda bulundu. Vatandaşlara çocukları düşünerek kontrollü bir şekilde hareket etmelerini rica etti.

07 Mart 2021 Pazar 11:08
Ziya Selçuk vatandaşlara çağrıda bulundu
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1 Mart 2021 tarihinde açıklanan kararlar kapsamında düşük ve orta riskli illerde ilköğretim, ortaokul ve liseler açılmıştı. Ancak bir hafta içinde illerde vaka artaşı gözlemlendi. Ülkemizde aylardır uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağının gevşetilmesinin ardından cumartesi günü havaların güzel olmasını fırsat bilen vatandaşlar soluğu parklarda, sahillerde ve sokaklarda aldı. 

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk vatandaşların sokaklara adeta akın etmesinin ardından vatandaşlara çağrıda bulundu. Vatandaşların çocuklarımızın eğitim hayatı için çocuklarımızı düşünmeleri gerektiği çağrısını resmi sosyal medya hesabı olan Twitter'dan yaptı. Selçuk paylaştığı tweette şu ifadelere yer verdi:

"Bazı illerimizde uzun zamandır ilk kez hafta sonu serbestliği var. Vatandaşlarımızdan ricam okullarımızı ve çocuklarımızı düşünerek kontrollü davranmaları. Çok bunaldığınızı tahmin ediyorum ancak sağlıklı normalleşebilmek için hala yüksek desteğinize ihtiyacımız var."



Son Güncelleme: 07.03.2021 11:08
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