Ziraat Bankası KPSS şartsız 230 personel alacak

Türkiye’nin en büyük kamu bankaları arasında gösterilentoplumumuzun her kesimine çeşitli destekler vermeye devam ederken çalışan kadrosunu da genişletiyor. Ziraat Bankası KPSS şartı aramadan tam 230 tane memur alımı yapacak. Vatandaşlarımız Ziraat Bankası KPSS şartsız 230 memur alımını merak ediyor. Ziraat Bankası KPSS şartsız 230 memur alımı başvuru şartları belli oldu. Buna göre Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmanız ve 1991 yılı ve sonrasında olmanız gerekmektedir. Ziraat Bankası uzman yardımcısı ve müfettiş yardımcısı alanlarında 230 tane memur alımı yapacak. 100 tane uzman yardımcısı olmak üzere, 80 tane uzman yardımcısı ve 20 tane de müfettiş yardımcısı alımı yapılacak. Bu kadrolara başvuru yapmak isteyen kişilerin dört yıllık üniversite mezunu olmaları ve ilgili bölümleri bitirmeleri gerekmektedir. Detayları Ziraat Bankası’nın resmi web adresi üzerinden öğrenebilirsiniz.