Ziraat Bankası Başkanı Hüseyin Aydın neden istifa etti, istifa mı etti? Hüseyin Aydın kimdir, sağlık sorunları ne?

Türkiye'nin köklü bankalarından olan Ziraat Bankası Başkanı Hüseyin Aydın, istifa etmesiyle gündeme bomba gibi düştü. İstifasının ardında ki nedenler tam olarak bilinmese de bazı kaynaklara göre Ekonomi Bakanı olacağı yönünde seyretti.
1959 Artvin Borçka İlçesinde dünyaya gözlerini açan Hüseyin Aydın, Zirrat Bankası Genel Müdür görevinde bulunuyordu. İstifa haberiyle ekonomi dünyası çalkalandı. Lisans öğrenimini Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Ekonomi Fakültesi'nde tamamladı.
Evli ve iki çocuk babasıdır.
26 Mart Cuma günü yapılacak genel kurul toplantısında istifa edeceğini açıklayacak.
Son Güncelleme: 25.03.2021 23:23