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Ziraat Bankası Başkanı Hüseyin Aydın neden istifa etti, istifa mı etti? Hüseyin Aydın kimdir, sağlık sorunları ne?

Ülkemizin köklü bankalarından olan Ziraat Bankası'nda Genel Müdür olan Hüseyin Aydın istifa etti. Hüseyin Aydın'ın istifası ekonomi dünyasında şok etkisi yarattı. İddialara göre Ekonomi Bakanı olacağı duyumları geldi. Detaylar haberimizde. Hüseyin Aydın kimdir?

25 Mart 2021 Perşembe 23:23
Ziraat Bankası Başkanı Hüseyin Aydın neden istifa etti, istifa mı etti? Hüseyin Aydın kimdir, sağlık sorunları ne?
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Türkiye'nin köklü bankalarından olan Ziraat Bankası Başkanı Hüseyin Aydın, istifa etmesiyle gündeme bomba gibi düştü. İstifasının ardında ki nedenler tam olarak bilinmese de bazı kaynaklara göre Ekonomi Bakanı olacağı yönünde seyretti.

1959 Artvin Borçka İlçesinde dünyaya gözlerini açan Hüseyin Aydın, Zirrat Bankası Genel Müdür görevinde bulunuyordu. İstifa haberiyle ekonomi dünyası çalkalandı. Lisans öğrenimini Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Ekonomi Fakültesi'nde tamamladı. 

Mesleğe Ziraat Bankasına Müfettiş Yardımcısı olarak başladı. Çeşitli görevlerde bulundu. Halk Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği, Mülga Pamukbank Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkanvekili olarak görev yaparken Halk Bankası Genel Müdürü konumuna getirildi. 2011 yılında ise Ziraat Bankası Genel Müdürlüğüne getirilen Hüseyin Aydın Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı görevinide kendisi yapıyor. 

Evli ve iki çocuk babasıdır. 

26 Mart Cuma günü yapılacak genel kurul toplantısında istifa edeceğini açıklayacak. 



Son Güncelleme: 25.03.2021 23:23
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Ziraat BankasıHüseyin AydınBaşkan
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