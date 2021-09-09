Zincir marketlere yeni düzenleme! Zincir marketlerde bu ürünlerin satışı yasaklanıyor!

Son dönemlerde her yerde karşımıza çıkan zincir marketler esnafın zorlanmasına neden oluyor. Mecliste alınan yeni kararla birlikte esnafın mağdur olmaması amacıyla bazı ürünlerin zincir marketlerde satışı yasaklandı. Ayrıca marketlerin açılış saatleriyle ilgili de düzenleme yapıldı.

Marketlerin Pazar günü açılış saatleri değişti!

Yasaklar yeni yılda geçerli olacak

Marketler Pazar günleri saat 9 yerine artık 11’de açılacak. Yasaklanan ürünleri satamayacakları için de esnafa rakip olamayacaklar. Diğer türlü kırtasiyelerden bakkallara dek birçok esnaf zor durumda kalıyor.

Zincir marketler ile alakalı alınan bu yeni karar yeni yıldan itibaren geçerli olacak. Marketlerde satışı yasaklanan ürünlere dair ayrıntılar da ilerleyen günlerde belli olacaktır.