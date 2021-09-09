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Zincir marketlere yeni düzenleme! Zincir marketlerde bu ürünlerin satışı yasaklanıyor!
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Zincir marketlere yeni düzenleme! Zincir marketlerde bu ürünlerin satışı yasaklanıyor!

Bilindiği gibi büyük marketlerde çeşit çeşit ürünler satılıyor. Ancak yeni düzenlemeyle esnafın korunması amacıyla zincir marketlerde bazı ürünlerin satışı yasaklandı. İşte detaylar…

09 Eylül 2021 Perşembe 15:03
Zincir marketlere yeni düzenleme! Zincir marketlerde bu ürünlerin satışı yasaklanıyor!
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Son dönemlerde her yerde karşımıza çıkan zincir marketler esnafın zorlanmasına neden oluyor. Mecliste alınan yeni kararla birlikte esnafın mağdur olmaması amacıyla bazı ürünlerin zincir marketlerde satışı yasaklandı. Ayrıca marketlerin açılış saatleriyle ilgili de düzenleme yapıldı.

Marketlerin Pazar günü açılış saatleri değişti!

Marketler Pazar günleri saat 9 yerine artık 11’de açılacak. Yasaklanan ürünleri satamayacakları için de esnafa rakip olamayacaklar. Diğer türlü kırtasiyelerden bakkallara dek birçok esnaf zor durumda kalıyor.

Yasaklar yeni yılda geçerli olacak

Zincir marketler ile alakalı alınan bu yeni karar yeni yıldan itibaren geçerli olacak. Marketlerde satışı yasaklanan ürünlere dair ayrıntılar da ilerleyen günlerde belli olacaktır.


Son Güncelleme: 09.09.2021 15:07
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Zincir Marketlerde Satışı Yasaklanan ürünler NelerZincir Market Düzenlemesi
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