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Zincir marketlere yeni düzenleme geliyor! 200 metre ve sigara ayrıntısı dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, alışveriş merkezleri (AVM) ve zincir marketler ile ilgili kuralları belirleyen yasa teklifi çalışmalarının hızlandırılmasını istedi. Küçük esnafın korunması için atılan adımlarda zincir marketler hakkında alınan kararlarda 200 metre ve sigara ayrıntısı dikkat çekti. Ayrıntılar haberimizde…

30 Mayıs 2021 Pazar 22:13
Zincir marketlere yeni düzenleme geliyor! 200 metre ve sigara ayrıntısı dikkat çekti
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Son dakika haberine göre sivil toplum kuruluşları, ilgili milletvekilleri önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında toplantı düzenlenecek. Toplantıda zincir marketler ve küçük esnafların durumu konuşulacak.

Toplantı başlıklarında zincir marketlerin pazar günleri saat 11'den önce açılamayacağı konusu ön planda yer aldı. Ayrıca haftanın bir günü AVM’lerin kapalı olması gündemde yer alıyor.

AK Parti milletvekillerinin sunmuş olduğu teklife göre küçük esnafın korunması için önlemler yer aldı. Bu anlamda mahalle bakkallarının 200 metre yakınında zincir market açılamaması sağlanacak.

Ayrıca aynı sokakta aynı zincir marketin birden fazla şubesi olması engellenecek.

Eğer market bulvar üzerinde bulunuyorsa 2 kilometre kuralı ile şube açacak. Bununla birlikte nüfusu 2 binin altında olan yerlerde kesinlikle zincir market açılmayacak. Bu anlamda köy bakkalı işlerine devam edecek.

Diğer bir konu ise zincir marketlerde tütün mamulü, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya satışı yapılamayacak. Eğer market 500 metre karenin üstündeyse bu satışlar gerçekleşebilir.

AVM için ise yeni açılacak AVM’ler için 5 kilometre mesafe olacak.


Son Güncelleme: 30.05.2021 22:13
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Anahtar Kelimeler:
Zincir Marketlere Yeni DüzenlemeKüçük Esnaf
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