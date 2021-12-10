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Zincir market teftişine çıkan Belediye Başkanı şoke oldu!

Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, zincir marketlerle ilgili teftişe çıktı. Marketleri denetleyen Şimşek, aynı gramaja sahip bir deterjanın 3 ayrı markette 3 farklı fiyata satıldığını görünce şoke oldu.

10 Aralık 2021 Cuma 18:58
Zincir market teftişine çıkan Belediye Başkanı şoke oldu!
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Fahiş fiyatlarla ilgili mücadele tam gaz devam ederken, özellikle incir marketlerin fiyat oyunları şok fazla şikayet edilmeye başlandı. Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde belediyeye gelen yoğun şikayetler üzerine harekete geçen ekipler marketleri denetlemeye aldı.

Ekiplerle birlikte marketleri teftiş eden Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, alanlarda başlattığı denetim çalışmalarına hız kesmeden devam ederken Gölbaşı'nda bulunan zincir marketlere tek tek girerek fiyatları incelemeye başladı. Bir deterjan markasına ait ürününün, 3 ayrı markette 3 farklı fiyat üzerinden satıldığını gören Başkan Şimşek, ürünün fiyatının bir markette 119 TL, diğerinde 140 TL, bir diğer markette ise 186 TL olduğunu tespit etti. Bu şekilde yapılan sorumsuzluğu kabul etmenin mümkün olmadığını belirten Şimşek, denetimleri mutlaka sıkılaştıracaklarını ve marketlere gerekli cezai işlemleri uygulayacaklarını söyledi.


Son Güncelleme: 10.12.2021 18:58
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Anahtar Kelimeler:
AnkaraGölbaşıBelediye Başkanı Ramazan ŞimşekZincir Market Denetimi
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