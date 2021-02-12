Zincir market açılış kapanış saatleri kaç olacak? Zincir market açılış kapanış tarihleri ne zaman değişecek?

Ticaret Bakanlığı tarafından son yapılan düzenlemelerde market açılış saatlerinin hafta sonunda değişmesi dikkat çekti. Pandemi nedeniyle küçük esnafın zorlandığı bu günlerde zincir marketlerden A101, BİM, ŞOK, Migros marketlerinin açılış saatleri merak edilmeye devam ediyor.

Marketlerde hangi ürünlerin satışları yasaklandı?

Marketlerin yeni açılış ve kapanış saatleri

Bakanlık tarafından yayınlanan yeni düzenleme ile birlikte 1500 metrekareden küçük olanve zincir marketlerde; mobilya, telefon, beyaz eşya, elektronik eşya ve tütün mamullerinin satılması yasaklandı.

Yapılan düzenlemede hafta sonların marketlerin açılış saatlerinde de değişikliğe gidilirken yeni düzenlemede marketler Pazar günleri saat 11.00’de açılabilecek.