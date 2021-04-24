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Zimbabve'de askeri helikopter düştü dört kişi hayatını kaybetti

Afrika ülkelerinden Zimbabve'de eğitim amacı ile uçan askeri helikopter şehrin ortasına düştü. Bir evin üstüne düşen helikopter kazası sonucunda dört kişi hayatını kaybetti. Kazanın nedeni olarak helikopterin eski olması sebep gösteriliyor.

24 Nisan 2021 Cumartesi 03:19
Zimbabve'de askeri helikopter düştü dört kişi hayatını kaybetti
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Zimbabve’de eğitim amacı ile kullanılan bir helikopter Arcturus’ta evin üzerinde düştü. Helikopterin düşmesi sonucunda dört kişi hayatını kaybetti.

Olay Zimbabve’ye bağlı Harare kentinde meydana geldi. Eğitim amaçlı kullanılan bir askeri helikopterin Harare’den kalkışından bir süre sonra kule ile bağlantısı koptu. Helikopter Harare’de bulunana Arcturus’ta bir evin üzerine düştü. Kaza sonucunda uçakta bulunan kişilerin yanı sıra bir çocuk da hayatını kaybetti. Olayda hayatını kaybeden kişilerden ikisinin teknisyen birinin çocuk olduğu öğrenildi.

Bell 412 tipi helikopterin düşmeden evvel başka evlere de çarparak zarar verdiği öğrenilirken helikopterlerin eski model olması ve yenilerinin alınamaması kazanın gerekçesi olarak tahmin ediliyor.




Son Güncelleme: 24.04.2021 03:19
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Anahtar Kelimeler:
ZimbabveHelikopter
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