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Zeytinburnu’nda gaspçıya direndi, bıçaklandı!

Zeytinpark’ta gaspa uğrayan genç, gaspçıya direndi ve bıçaklandı. Yaralı genci, devriye gezen polisler buldu.

01 Şubat 2021 Pazartesi 16:56
Zeytinburnu’nda gaspçıya direndi, bıçaklandı!
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Zeytinbunu’nda bulunan Zeytinpark’ta yaşanan olayda ismi bilinmeyen Afgan bir genç, parktan geçersen gaspçı tarafından yolu kesildi. Gaspçı, gencin telefon ve cüzdanını istedi. Onları vermeyi kabul etmeyen genç, gaspçı tarafından kolundan bıçaklandı. Gaspçı hemen olay yerini terk etti. 

 

Polis ekibi yardım etti

 

O esnada devriye gezen polis ekibi, yerde yatan genci fark etti. Ekip, yerde yatan gencin yaralı olduğunu fark etti ve ambulansı aradı. Gencin ilk müdahalesi olay yerine gelen ambulans ekibi tarafından yapıldı. Yaralanan Afgan genci, Bakırköy Doktor Sadi Konul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Polis olayı araştırmaya başladı.



Son Güncelleme: 01.02.2021 16:56
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Anahtar Kelimeler:
ZeytinburnuGaspZeytinpark
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