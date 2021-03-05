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Zabıta ekipleri tarafından yakalanan dilencinin üzerinden 14 bin 135 TL çıktı!

Manisa'da cadde üzerinde dilendiği ihbarı üzerine yakalanan engelli bir dilencinin üzerinden çıkan para miktarı şok etti. Denizli'den gelen kişinin üzerinden 14.135 TL para çıktığı öğrenildi.

05 Mart 2021 Cuma 00:00
Zabıta ekipleri tarafından yakalanan dilencinin üzerinden 14 bin 135 TL çıktı!
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Manisa’ya bağlı Sarıgöl ilçesinde zabıta ekipleri tarafından gözaltına alınan dilencinin üzerinden çıkan para miktarı şok etti.

Olay Manisa Sarıgöl’de yaşandı. Caddede para toplayan ve işitme ve konuşma engeli bulunan R.Ç isimli şahıs bölgede yer alan esnaflar tarafından ihbar edildi. İhbar üzerine caddeye gelen zabıta ekipleri R.Ç isimli konuşma ve görme engeli bulunan kişiyi yakalandı. Zabıta ekipleri tarafından göz altına alınan R.Ç isimli şahısın üzerinden toplamda 14.135 TL çıktı.

Denizli’den Manisa’ya geldiği öğrenilen kişinin topladığı 14.135 TL’ye emniyet tarafından el koyuldu ve şahıs Denizli’ye geri gönderildi. R.Ç hakkında 5326 sayılı kanunun 33.maddesi üzerinde 14.135 TL kamuya aktarılmak üzere el konulduğu öğrenildi.



Son Güncelleme: 05.03.2021 00:00
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Anahtar Kelimeler:
ManisaDilenci
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