Yüz yüze eğitim için gözler yapılacak kabine toplantısında

1 Mart 2021 Pazartesi günü başlaması planlanan yüz yüze eğitim kararı geçtiğimiz gün ertelenmişti.

YERİNDE KARAR DÖNEMİ

Geçtiğimi günlerde yapılan açıklamaya göre artık 'Yerinde Karar' dönemi başladı ve İl Valilikleri kenti kentlerinde vaka ve salgın durumuna göre başta okulların durumu ve normalleşme adımlarını atabilecek.

VALİLİKLER YÜZ YÜZE EĞİTİM İÇİN KARAR VERECEK

İl Valilikleri yüz yüze eğitim kararı için bugün yapılacak olannda yapılacak değerlendirme alınacak kararlar doğrultusunda salgın koşullarına göre kent genelinde okullarda yüz yüze eğitimi başlatabilecek yada erteleyebilecek.

Valilikler bu süreçte vaka durumlarına göre yüz yüze eğitimi başlatabildikleri gibi, tekrardan sonladırabilecek yada hangi kademelerin yüz yüze yada uzaktan eğitime devam edecekleri kararlarınıda alabilecekler. Bu akşam yapılacak kabine toplantısı sonrasında, 2 Mart tarihinden itibaren bir çok İl Valiliği aldığı kararlar birlikte yüz yüze eğitime başlayabilecek.

SINAVLAR 8 MART TARİHİNDE BAŞLAYACAK

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı yapmış olduğu açıklamada yüz yüze eğitimin başladığı illerimizde sınavların yüz yüze olacak şekilde, 8 Mart tarihinden itibaren okullarda yapılabileceğini duyurdu.