Yurt dışından Hürkuş'a talep var!

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, milli üretim hava araçlarının tantımını yaparken yürütülen çalışmalara dair önemli bilgiler verdi.

Yurt dışından talep var

Eğitim uçağı ihtiyacının ve yakın hava desteği görevlerinin yerli ve milli imkanlarla karşılanması için geliştirilen Hürkuş’a yurt dışından talep olduğunu söyledi.

12 adet kadar göndereceğiz

Temel Kotil Hürkuş için seri üretime geçtiklerini ifade etti. Kotil ayrıca “İnşallah yurt dışına ihracatı başlayacak. Hürkuş'a yurt dışından talep var ama imzalamadan paylaşamayız. Kontrat imzalansın ondan sonra paylaşayım. İnşallah 12 tane kadar yurt dışına göndereceğiz gibi gözüküyor” sözlerini açıkladı.

Hürkuş

Hürkuş, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilen ilk uçak olma özelliğini taşır. Aynı zamanda ilk Türk sivil imalatı sertifikasına sahip olan Hürkuş, sınıfına göre üstün özelliklerle sivil ve askeri ihtiyaçları karşılayacak niteliktedir.