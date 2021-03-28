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Yurt dışı seyahatlerinde koronavirüs kuralları yeniden güncellendi!

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SGHM) tarafından yapılan bir açıklamada yurt yolculukları için hazırlanan koronavirüs kurallarının yeniden güncellendiği ve bazı ülkelerin yolculardan ek koronavirüs tedbirleri istediği duyuruldu.

28 Mart 2021 Pazar 14:50
Yurt dışı seyahatlerinde koronavirüs kuralları yeniden güncellendi!
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının başlamasıyla birlikte tüm ülkeler yolcu giriş ve çıkışlarında bazı tedbirler getirmişlerdi. Kontrollü normalleşme kapsamında ise bazı ülkelere getirilen bu koronavirüs tedbirlerini yeniden güncelleme kararı aldı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'ye giriş yapan yolcuların son 72 saat içinde yaptırdıkları negatif sonuçlu PCR testini ibraz etmeleri gerektiği belirtilirken, uçakla yurt dışına seyahat eden yolcular için hazırlanan koronavirüs kurallarını içeren tabloyu paylaştı.

SHGM'nin paylaştığı son güncel tabloda Türkiye başta olmak üzere ABD, Çin ve İngiltere'den 159 ülkeye gidecek olan yolculara ek kurallar getirildiği görüldü. Kovid-19 tedbirlerine ilişkin uyulması gereken kurallar ve şartlara ilişkin yapılan detaylı bilgilendirmede ise direkt Türkiye'ye uçuşları bulunmayan İngiltere, Güney Afrika, Brezilya ve Danimarka'da olan yolcuların Türkiye'ye farklı bir ülke üzerinde giriş yapmaları halinde son 72 saat içinde veriliş negatif sonuçlu PCR testi ibrazının yanı sıra 14 günlük ev karantinası şartının olduğu belirtiliyor.

ABD'ye seyahat edecek yolcular için gelen ek önlemlerde ise 2 yaş ve üstü kişilerin uçağa binmeden önce 3 gün içerisinde test yaptırma ve negatif sonuçlu testin yazılı olarak ilgili havayolları yetkililerine göndermeleri gerekiyor. Türkiye'den sadece önemli bir iş için hizmet veren yada seyahatleri için acil ibrazı bildiren yolculara izin veren Almanya ise yolcuların ülkeye girişlerinden 48 saat öncesinde yaptırdıkları negatif sonuçlu PCR ile birlikte RT-LAMP ve TMA sonuçlarını istiyor.

ÇİN'DEN NÜKLEİK ASİT TESTİ İBRAZI!

Salgının başlangıç yeri olan Çin'de ülkelerine gelecek yolculardan uçuş yapmadan önceki 3 günde yurt dışında bulunan ve Çin'in uygun gördüğü kurumlarda nükleik asit testine tabi olma zorunluğu getirildi. Çin'de yaşayan vatandaşların da "WeChat" isimli program üzerinden gerekli onay aldıktan sonra uçuştan önce sağlık durumu beyannamesi ve negatif sonuçlu test ile gerekli görülen misyonlarına başvurmaları gerekiyor.



Son Güncelleme: 28.03.2021 14:50
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