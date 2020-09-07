Yürek burkan olay! Ölen babasının yanında saatlerce bekledi

Düm öğle saatlerinde Bolu Elmalık Köyünde Ahmet Yiğit oğlu ile birlikte traktörle ormanlık alana giderken kaza geçirdiler. Bir süre dönmelerini bekleyen yakınları kayıp olan Ahmet Yiğit ve oğlu Enes Yiğit’in bulunması için jandarmaya haber verdiler.

Jandarma ekiplerinin arama-bulma çalışmaları sürerken Ahmet Yiğit'tin kullandığı traktör ormanlık alanda devrilmiş bir şekilde bulundu. Haber verilen ekiplerin gelmesiyle traktör kaldırıldı.

Ahmet Yiğit’in öldüğü belirlenirken hafif yaralanan ve Traktör kabin bölümünde sıkışan Enes Yiğit kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan Enes Yiğit tedavi altına alındı.



Baba Ahmet Yiğit'in cesedi ise itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla birlikte traktörün altından çıkarılarak,morga götürüldü.Ahmet Yiğit'in traktör altında sıkışarak öldüğü belirlendi.